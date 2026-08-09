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عراقجي: الموت بكرامة أشرف من الحياة بالذل

  • 09 أغسطس 2026
  • 11:36
عراقجي الموت بكرامة أشرف من الحياة بالذل

خبرني - أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "بلاده ستبقى شامخة في وجه كل الضغوط، وستبقى ملتزمة بعهد المقاومة ولن تنسى الجرائم الأمريكية والإسرائيلية بحقها".
وقال عراقجي في افتتاح فعالية "محرم وعاشوراء في مرآة وثائق وزارة الخارجية": "محرم وعاشوراء هذا العام في إيران يتميزان بلون ونكهة مختلفين، لأن وطننا كان هدفا للعدوان الغاشم من أمريكا والكيان الصهيوني، وضحّى بالشهداء في سبيل الحرية والكرامة".

وأكد أنه "في التاريخ، لا تُقاس قيمة الأمة وشجاعتها بالسعي إلى الهيمنة، بل باستعدادها للتضحية في سبيل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية".

وتابع: "لقد تعلمنا من مدرسة سيد الشهداء أن الموت بكرامة أشرف من الحياة بالذل، لأن التراجع والتخلي عن الاستقلال يدمر الهوية الجماعية والإرادة الوطنية".

وأضاف: "انطلاقا من هذا الاعتقاد الأيديولوجي والاستراتيجي الراسخ، تقف إيران الإسلامية شامخة في وجه كل الضغوط، وستبقى ملتزمة بعهد المقاومة".

وأردف: "ثابتون على العهد مع القائد العظيم الشهيد آية الله خامنئي، لن ننسى جرائم العدو ولن نتجاهل الدماء التي أُريقت ظلما".

وشدد عراقجي على أن الموروث الفكري لإيران هو أن "الموت بكرامة أشرف من الحياة في ذل، وهذه هي الحكمة الأزلية للمقاومة".

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