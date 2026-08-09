الجيش الإسرائيلي يقتل أغناما في الضفة الغربية

خبرني - أطلقت القوات الإسرائيلية، الأحد، الرصاص الحي صوب راعي أغنام أثناء رعيه ماشيته في بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، ما أدى إلى نفوق أغنام وإصابة عدد آخر منها.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بشكل عشوائي صوب راعي أغنام طميزة، أثناء رعيه ماشيته في منطقة وادي البيضاء غرب بلدة إذنا، بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري، ما أدى إلى نفوق ثلاثة رؤوس من الأغنام، وإصابة عدد آخر منها بجروح".

وفي جنوب الخليل أيضا، أحرق مستوطنون مسكنا في مسافر يطا، وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة إن "مجموعة من المستعمرين المدججين بالسلاح تسللت فجر اليوم، بحماية جنود الاحتلال، إلى مسكن مواطن في خربة أم ظريط شرق قرية شعب البطم، وأضرمت النار فيه".

وفي نابلس بشمال الضفة، اقتحمت قوات إسرائيلية عدة قرى في المحافظة وداهمت منازل واستجوبت مواطنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن "القوات الإسرائيلية اقتحمت قرى عورتا، وبيتا، وعينابوس جنوب نابلس، وبيت فوريك، وسالم شرقا، وداهمت عدداً من المنازل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما أجرت تحقيقات ميدانية مع عدد من المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات".

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في غزة، وازدادت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين لتصبح شبه يومية، بينما كثف الجيش الإسرائيلي انتشاره وعملياته وحواجزه.