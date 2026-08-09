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إغلاق محطتي وقود في الأردن بعد ثبوت مخالفتهما

  • 09 أغسطس 2026
  • 11:19
إغلاق محطتي وقود في الأردن بعد ثبوت مخالفتهما

خبرني - نفذت مؤسسة المواصفات والمقاييس، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، 130 زيارة تفتيشية لمحطات الوقود، جرى خلالها سحب عينات من مادة البنزين وإرسالها إلى المختبرات المختصة للفحص.

وأظهرت نتائج فحص 35 عينة، وجود مخالفات في عينتين، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق محطات الوقود المخالفة، وإغلاقها بعد ثبوت عدم مطابقة البنزين للمواصفات المعتمدة.

وتنوعت المخالفات التي أظهرتها نتائج الفحص بين ارتفاع نسبة مادة الإيثانول ومحتوى الأكسجين، إضافة إلى ارتفاع رقم الأوكتان، ووجود خلط لمواد كيميائية في البنزين.

وأكدت المؤسسة استمرار عمليات التفتيش وسحب العينات من محطات الوقود، للتحقق من مطابقة المشتقات النفطية للمواصفات القياسية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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