تراجع تصاريح العمل للسوريين في الأردن 65% منذ بداية العام

خبرني - انخفض عدد تصاريح العمل الصادرة للاجئين السوريين في الأردن بنسبة 64.9% خلال النصف الأول من 2026، ليبلغ 12,546 تصريحا، مقارنة بـ35,702 تصريحا خلال الفترة نفسها من 2025، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن.

وأوضحت المفوضية أن هذه الأرقام تمثل عدد التصاريح الصادرة، ولا تعكس بالضرورة عدد الأشخاص الحاصلين عليها، إذ قد يصدر أكثر من تصريح للشخص نفسه خلال العام.

وتوزعت التصاريح الصادرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي على 513 تصريحا في كانون الثاني، و510 في شباط، و644 في آذار، و3,185 في نيسان، و6,336 في أيار، و1,358 في حزيران، ليسجل أيار أعلى عدد من التصاريح خلال الفترة.

وشكل الذكور 94.8% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال النصف الأول من 2026، مقابل 5.2% للإناث، مقارنة بـ84.4% للذكور و15.6% للإناث خلال الفترة نفسها من 2025.

وبحسب البيانات، بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في الأردن 370,179 لاجئا، مقارنة بـ560,452 لاجئا خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض نسبته 33.9%. كما بلغ عدد اللاجئين في سن العمل، بين 18 و59 عاما، 167,897 لاجئا، مقابل 268,365 لاجئا في 2025، بانخفاض نسبته 37.4%.

وتخضع مشاركة اللاجئين السوريين في سوق العمل الأردني لأحكام قانون العمل، أسوة بغير الأردنيين، وتشمل القطاعات المتاحة لهم المبيعات والخدمات، والزراعة وصيد الأسماك، والتجارة، والإنشاءات، والصناعة. كما يسمح لهم بتسجيل وإدارة أعمال تجارية في مجالات تصنيع الأغذية والحرف اليدوية والخياطة.

وفي مخيم الزعتري، انخفض عدد تصاريح العمل الفاعلة إلى 323 تصريحا حتى حزيران 2026، مقارنة بـ723 تصريحا في 2025، بتراجع نسبته 55.3%.

كما انخفض عدد تصاريح العمل الفاعلة في مخيم الأزرق إلى 52 تصريحا حتى حزيران 2026، مقارنة بـ126 تصريحا في 2025، بتراجع نسبته 58.7%.