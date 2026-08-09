الأردن.. نائب يسأل عن السياحة الدينية وروايات توراتية

خبرني - وجّه النائب أحمد الهميسات سؤالاً نيابياً إلى وزير السياحة والآثار، بصفته رئيس مجلس أمناء الشركة الأردنية للتعليم الفندقي، حول دعم وتنظيم دورة "السياحة الدينية" ومحتواها العلمي، متسائلاً عمّا إذا كانت تتضمن مفاهيم قد تُفسر على أنها تتبنى أو تروّج لروايات توراتية.

وسأل الهميسات عن الأسس التي استندت إليها وزارة السياحة والآثار للموافقة على دعم الدورة، والدور الذي قامت به الجهات المشاركة في إعداد المادة العلمية، بما في ذلك مؤسسة Pro Terra Sancta.

كما استفسر عن مدى مراجعة الوزارة واعتمادها للمحتوى العلمي قبل تنفيذ الدورة، وما إذا كان يتضمن ما يعرف بـ"الجغرافيا الكتابية" أو أي مفاهيم قد تُفهم على أنها تتبنى روايات توراتية من دون تقديم الرواية التاريخية والوطنية الأردنية بصورة متوازنة.

وطالب النائب بتوضيح الضوابط والمعايير التي تعتمدها الوزارة لضمان أن برامج تدريب الأدلاء السياحيين تعكس الهوية الوطنية الأردنية، وتحافظ على الرواية التاريخية المتعددة للمواقع الدينية والأثرية، وتمنع استغلال هذه البرامج أو توظيفها سياسياً أو إعلامياً من قبل أي جهة خارجية.

كما سأل عمّا إذا كانت الوزارة قد أجرت تقييماً لأثر هذه البرامج التدريبية، والإجراءات التي ستتخذها في حال تبين أن محتواها قد يُستخدم لتكريس روايات تاريخية أو دينية لا تنسجم مع الرواية الوطنية الأردنية أو قد تمس بالمصالح الوطنية.

وجاء السؤال النيابي سنداً لأحكام المادة 96 من الدستور، وعملاً بأحكام المادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب.