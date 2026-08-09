اعتماد الصحفيين لتغطية انتخابات غرف الصناعة 2026

خبرني - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب فتح باب اعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، لتغطية انتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لعام 2026.

وأوضحت الهيئة أن طلبات الاعتماد تستقبل اعتبارا من الأحد 9 آب 2026 وحتى نهاية دوام الثلاثاء 22 أيلول 2026، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلب بعد الموعد المحدد.

ودعت الهيئة الراغبين في تغطية العملية الانتخابية، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى زيارة موقعها الإلكتروني والاطلاع على التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وتعبئة النماذج المعتمدة لهذه الغاية.

وأكدت حرصها على التعاون مع المؤسسات الإعلامية وتوفير الإجراءات اللازمة لتمكين الصحفيين من تغطية مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يتوافق مع التشريعات الأردنية والممارسات الدولية الفضلى.

وللمزيد من الاستفسارات حول اعتماد الصحفيين يرجى الاتصال على العنوان البريد الإلكتروني: (Press @entikhabat.jo)