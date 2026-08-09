الأمن ينشر عقوبة معيقي حركة السير أو معرّضي الركاب للخطر

خبرني - حذرت مديرية الأمن العام، الأحد، من السير بالمركبات على شكل مواكب تعيق حركة السير أو تتسبب بخروج المركبات عن مسارها أو تعرّض الركاب للخطر، وذلك بالتزامن مع بدء حفلات تخرج الجامعات وإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي".

وأوضحت المديرية أن مخالفة السير على شكل مواكب قد تصل عقوبتها إلى حجز المركبة لمدة شهر، وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 دينار، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

ودعت المواطنين إلى الاحتفال بصورة آمنة ومسؤولة، محذرة من إغلاق الطرق أو إطلاق العيارات النارية، ومؤكدة أن سلامة المواطنين أولوية، وأن التعبير عن الفرح يجب أن يكون بطريقة تحافظ على أمن الجميع ولا تعكر صفو المناسبات.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر، غداً الاثنين 10 آب، عند الساعة الرابعة مساءً، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للنتائج.