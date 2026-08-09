وفيات الأردن.. الأحد 9-8-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد 9-8-2026:
- آدم عمر القطاطشه
- أحمد نهار طبيشات
- أحمد عبدالرحيم الدواغره
- ابراهيم موسى أيوب المرازيق
- اجود نمر حجاب
- احمد قاسم ابوحلوط
- امينه احمد المفلح بني حمد
- حسين راتب البزور
- سعدية حسن داود الصيفي
- سفيان موسى توفيق حمد
- عالية رعد احمد الخريسات
- عايد علي الدهامشة
- عبد مصطفى أبو شنب
- فاطمة اسماعيل شناعة
- محمد عدنان العودة
- محمد عيسى ثويران ملكاوي
- نادية سليم ابو خضر
- ناصر محمد مصطفى السباتين
- يسرى محمد أبوفهيد
إنا لله وإنا اليه راجعون.