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الاحد: 09 أغسطس 2026
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وفيات الأردن.. الأحد 9-8-2026

  • 09 أغسطس 2026
  • 10:40
وفيات الأردن الأحد 982026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم  الأحد 9-8-2026:

- آدم عمر القطاطشه

- أحمد نهار طبيشات

- أحمد عبدالرحيم الدواغره

- ابراهيم موسى أيوب المرازيق

- اجود نمر حجاب

- احمد قاسم ابوحلوط

- امينه احمد المفلح بني حمد

- حسين راتب البزور

- سعدية حسن داود الصيفي

- سفيان موسى توفيق حمد

- عالية رعد احمد الخريسات

- عايد علي الدهامشة

- عبد مصطفى أبو شنب

- فاطمة اسماعيل شناعة

- محمد عدنان العودة

- محمد عيسى ثويران ملكاوي

- نادية سليم ابو خضر

- ناصر محمد مصطفى السباتين

- يسرى محمد أبوفهيد

إنا لله وإنا اليه راجعون.

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