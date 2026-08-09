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القواسمي: مستلزمات العودة للمدارس متوفرة.. وأسعار الزي مستقرة

  • 09 أغسطس 2026
  • 10:37
القواسمي مستلزمات العودة للمدارس متوفرة وأسعار الزي مستقرة

خبرني - تتوفر المستلزمات المدرسية في السوق المحلية بكميات كبيرة وبأسعار مستقرة، وفق ما أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي.

وقال القواسمي إن تجار القطاع وفروا الزي المدرسي المنتج محليا لمختلف المراحل الدراسية سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة، مع المحافظة على نفس معدل الأسعار للأعوام السابقة على الرغم من وجود ارتفاع بالتكاليف التشغيلية وزيادة أجور الشحن.

وأشار إلى أن أسعار الزي المدرسي الحكومي تتراوح بين 5-6 دنانير للطالبات بالمرحلة الابتدائية، وبين (7-9) دنانير للمرحلة الإعدادية والثانوية، فيما تتراوح بين 6-8 دنانير للطلاب الذكور بالمرحلة الابتدائية و9-10 دنانير لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية حسب الجودة والتفصيل، أما بالنسبة لأسعار الزي بالمدارس الخاصة فأنها متفاوتة من مدرسة لأخرى.

وقدر القواسمي، قيمة مستوردات المملكة من البضائع الخاصة بموسم العودة للمدارس من ألبسة أو أقمشة وأحذية، بأكثر من 25 مليون دينار، مؤكدا توفرها بكميات كبيرة بالسوق المحلية لجميع المراحل الدراسية.

وبشأن الحقائب المدرسية، أشار إلى أن أسعارها متفاوتة حسب الجودة ومرحلة الدراسة، حيث تتراوح بين 4 -10 دنانير باستثناء الماركات العالمية.

ويبدأ دوام الهيئات التدريسية للعام الدراسي 2026-2027 سيبدأ الأحد 16 آب، فيما يبدأ دوام الطلبة في المدارس الأحد 23 آب، وفقا للتقويم المدرسي المعتمد والمعلن مسبقا.

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