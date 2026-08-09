620 ديناراً تفصلها عن التخرج... طالبة أردنية تناشد أهل الخير

خبرني - لم يتبقَّ أمام طالبة أردنية تدرس تخصص تربية خاصة سوى 620 دينارًا لسداد رسوم فصلها الدراسي الأخير، وهو المبلغ الذي يقف بينها وبين التخرج، لتبدأ رحلة العمل ومساندة أسرتها التي تمر بظروف معيشية صعبة.

وتواجه الطالبة وأسرتها أوضاعًا مالية قاسية بعد أن تعرض والدها، البالغ من العمر 60 عامًا، لخسارة كبيرة أثرت على مصدر رزقه، كما يعاني أمراضًا مزمنة، ويعمل حاليًا عامل مياومة لتأمين احتياجات أسرته.

ورغم هذه الظروف، واصلت الطالبة دراستها وعملت في الوقت نفسه لتخفيف العبء عن عائلتها، وهي من حفظة القرآن الكريم، وتعيش مع أسرتها في منطقة طبربور.

وتناشد الطالبة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدتها في توفير 620 دينارًا، حتى تتمكن من سداد رسوم فصلها الأخير وإكمال دراستها، لتبدأ حياتها العملية وتكون سندًا لأسرتها.

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