الأمن العام يحذر من مواكب التخرج والتوجيهي.. حجز المركبة وغرامة 100 دينار

خبرني - حذرت مديرية الأمن العام من سير المركبات على شكل مواكب بما يؤدي إلى إعاقة حركة السير أو خروج المركبات عن مسارها أو تعريض الركاب للخطر، بالتزامن مع بدء حفلات تخرج الجامعات وإعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" الاثنين.

وأوضحت المديرية أن مخالفة السير على شكل مواكب قد تصل عقوبتها إلى حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية تصل إلى 100 دينار، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

ودعت المديرية المواطنين إلى الاحتفال بصورة آمنة ومسؤولة، محذرة من إغلاق الطرق أو إطلاق العيارات النارية.

وأكدت أن سلامة المواطنين أولوية، داعية إلى التعبير عن الفرح بطريقة تحافظ على أمن الجميع ولا تعكر صفو المناسبات.

وتعلن وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر، الاثنين 10 آب، اعتبارا من الساعة الرابعة مساء عبر الموقع الإلكتروني المخصص للنتائج.