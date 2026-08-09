*
الاحد: 09 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

رونالدو يعلق على فيديو "زفافه الحاشد".. ويسخر ضاحكاً

  • 09 أغسطس 2026
  • 10:10
رونالدو يعلق على فيديو زفافه الحاشد ويسخر ضاحكاً

خبرني - خلال الأيام الماضية، تداولت وسائل إعلام عدة أنباء عن إقامة حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز، أمس السبت، في جزيرة ماديرا، مسقط رأس النجم البرتغالي.

ونشرت صحيفة "جورنال دا ماديرا" مقطع فيديو أظهر تجمع حشود أمام كاتدرائية فونشال، حيث انتظر كثيرون لساعات على أمل حضور مراسم الزفاف، بعد انتشار تقارير إعلامية رجحت إقامة الحفل هناك


إلا أنه بعد ساعات من الانتظار، تبيّن أن العروسين كانا نيكول وفابيو، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

أما رونالدو فاكتفى بالتفاعل مع القصة عبر إنستغرام بمجموعة من الرموز التعبيرية الضاحكة.

 



وقال أحد الحاضرين إنه "من المثير للدهشة أن يعتقد هؤلاء الأشخاص، من دون أي تأكيد، أن كريستيانو رونالدو سيتزوج اليوم".

يذكر أن علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز بدأت عام 2016، وأعلنا خطوبتهما في أغسطس (آب) 2025 بعد سنوات من الارتباط.

وخلال الأشهر الماضية، تكررت التكهنات بشأن موعد ومكان زفافهما، لا سيما بعد انتشار تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال إقامة الحفل في جزيرة ماديرا البرتغالية، إلا أن الزوجين لم يعلنا حتى الآن موعداً رسمياً للزواج.

رونالدو يعلق على فيديو

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

برسالة مؤثرة.. رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني يعزي ميسي
برسالة مؤثرة.. رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني يعزي ميسي
  • 2026-08-09 08:18
عملاق إنجليزي جديد يقتحم صفقة عمر مرموش
عملاق إنجليزي جديد يقتحم صفقة عمر مرموش
  • 2026-08-09 08:15
من يقف مع إنفانتينو ومن يريد رحيله عن فيفا؟
من يقف مع إنفانتينو ومن يريد رحيله عن فيفا؟
  • 2026-08-09 03:38
زين الدين زيدان الكولومبي .. موهبة صاعدة تستعد لتقديم نفسها للعالم
زين الدين زيدان الكولومبي .. موهبة صاعدة تستعد لتقديم نفسها للعالم
  • 2026-08-09 00:50
العُماني الرواحي بطل الجولة الرابعة من بطولة الأردن للراليات
العُماني الرواحي بطل الجولة الرابعة من بطولة الأردن للراليات
  • 2026-08-08 20:55
إنفانتينو ينفي دفع أموال لـ
إنفانتينو ينفي دفع أموال لـ"عشيقته" من خزائن الاتحاد الأوروبي
  • 2026-08-08 20:46