جيش الاحتلال يواصل نسف المنازل واستهداف خيام النازحين في قطاع غزة

خبرني - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إطلاق النار والقصف المدفعي ونسف المنازل، إلى جانب استهداف مراكز الإيواء وخيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبحسب ما ذكرت "وفا"، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج للاجئين وسط القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية النار باتجاه الساحل.

وشهدت المناطق الشرقية للمدينة إطلاق نار كثيف من الدبابات، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية المتمركزة شرق حي التفاح، وطائرات مسيّرة من طراز "كواد كابتر"

فيما جددت زوارق الاحتلال الحربية إطلاق النار باتجاه سواحل خان يونس ورفح وغزة، وأُطلق النار بكثافة قرب دوار بني سهيلا، شرق خان يونس، باتجاه منازل وخيام المواطنين.

كما أطلقت دبابات الاحتلال النار بكثافة في منطقة الشاكوش شمال مدينة رفح، وقصفت مناطق شمال المدينة، بالتزامن مع استهداف خيام النازحين في منطقة المواصي.