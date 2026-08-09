السياحة الأردنية تحصد 2.47 مليار دينار منذ بداية 2026

خبرني - سجل القطاع السياحي في الاردن مؤشرات لافتة خلال النصف الاول من عام 2026، مع وصول الدخل السياحي الى نحو 2.47 مليار دينار، فيما بلغ اجمالي عدد الزوار الوافدين الى المملكة نحو 3.15 مليون زائر، في ارقام تعكس حجم النشاط السياحي خلال الاشهر الستة الاولى من العام.

وبحسب تقرير النصف الاول من البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، بلغ عدد الزيارات للمواقع السياحية نحو 1.31 مليون زيارة، فيما وصل عدد الفعاليات المدرجة ضمن منصة Calendar.jo الى 137 فعالية خلال الفترة نفسها.

واظهرت البيانات كذلك تسجيل 134 الف زائر لوادي رم، مقابل 236 الف زائر للبترا، فيما بلغ عدد زوار العقبة من فئة المبيت نحو 298 الف زائر منذ بداية العام وحتى نهاية شهر ايار 2026.

وتضمنت الاجراءات المتخذة لدعم القطاع السياحي تحديد الوجهات المستهدفة بالدعم، الى جانب توقيع اتفاقية لدعم اكثر من 60 خطا جويا مع الملكية الاردنية، بما يعزز الربط الجوي ويسهم في دعم حركة السياحة الوافدة الى المملكة.

مشاريع جديدة تدعم السياحة الدينية وسياحة المغامرة والمؤتمرات

وفي مجال السياحة الدينية، جرى استكمال تحديد وتوثيق مسار الحج المسيحي وحصر الاراضي الواقعة ضمنه، تمهيدا لاستكمال اعمال تاهيله وضمان استدامته، فيما بدا تنفيذ مشروع موقع مشهد معركة مؤتة في المزار الجنوبي، مع البدء بالاعمال التاسيسية للمشروع.

وفي سياحة المؤتمرات، استضاف البحر الميت قمة الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات في الشرق الاوسط ICCA 2026، بمشاركة خبراء وممثلين عن القطاع من اكثر من 11 دولة، في خطوة تستهدف تعزيز موقع الاردن على خارطة سياحة الاعمال والمؤتمرات الدولية.

كما شملت الجهود التعاون في اقامة ملتقى سوق السفر في الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENA Travel Market 2026، بمشاركة تجاوزت 2500 متخصص من 22 دولة، بما يعزز فرص الترويج للمنتج السياحي الاردني وفتح قنوات جديدة امام القطاع.

وفي السياحة الترفيهية، جرى توقيع عقد تصميم وتصنيع وتوريد منظومة تلفريك عمان، كما بدات اعمال التصميم الخاصة بالمنظومة ومرافق المحطات، تمهيدا للوصول الى التصميم النهائي للمشروع.

وفي سياحة المغامرة، جرى رسم وتحديد وتوثيق مسار درب الاردن لمسافة 250 كيلومترا من اصل 670 كيلومترا، باستخدام احدث الاجهزة والمنهجيات المتبعة عالميا، بهدف اعتماد المسار والاعلان عنه كمسار سياحي رسمي.

وعلى صعيد السياحة الداخلية، شارك نحو 118 الف شخص في برنامج "اردننا جنة" خلال النصف الاول من 2026، من خلال ما يقارب 3.8 الف رحلة، فيما استفادت من البرنامج 322 منشاة سياحية من مختلف محافظات المملكة، شملت مطاعم وفنادق ومكاتب سياحية وشركات نقل.

893 مليون ظهور للترويج للاردن ومشاريع سياحية تتقدم في المحافظات

وفي مجال الفعاليات والترويج السياحي، تجاوز الوصول الرقمي للحملة الدولية لترويج الاردن خلال كاس العالم 2026 نحو 893 مليون ظهور، واستهدفت الحملة اسواقا عدة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا وكندا والمكسيك.

كما جرى اضافة نحو 50 فعالية متنوعة الى منصة Calendar.jo، توزعت على قطاعات التسلية والترفيه والثقافة والفنون والطعام والشراب والعائلة والاطفال والمهرجانات والنزهات والرياضة والمؤتمرات في مختلف مناطق المملكة.

وشملت الجهود تنظيم وتنفيذ 69 فعالية سياحية وثقافية ومجتمعية داخل موقع البترا الاثري، من بينها حفلات وفعاليات تصوير وتخييم وفعالية "البترا في الليل"، بمشاركة وحضور بلغ نحو 15 الف شخص.

كما جرى تعزيز التعاون الدولي من خلال توقيع اتفاقية توامة بين البترا وسور الصين العظيم.

وفي مجال تطوير وادارة المواقع والمرافق السياحية، بدا في جرش تنفيذ اعمال تاهيل مواقف الحافلات والسيارات في الموقع الاثري، مع توفير متطلبات الوصول للاشخاص ذوي الاعاقة ومتطلبات السلامة العامة.

وفي معان، بدا تنفيذ اعمال تطوير وتاهيل سوق معان التراثي المعروف باسم سوق البدو، فيما بدا في السلط تنفيذ اعمال لتحسين البنية التحتية والانارة والعناصر الحضرية في وسط المدينة.

اما في الكرك، فقد تم الانتهاء من الدراسات والتصاميم الاولية المتعلقة بتطوير وسط المدينة واعتمادها، فيما يجري العمل على اعداد التصاميم التفصيلية، الى جانب البدء باعداد مسودة خطة ادارة قلعة الكرك الاثرية.

وفي العقبة، وضمن مشروع متحف الطيران الملكي، تم الانتهاء من اعمال الموقع الخارجي وتنسيق المنحدرات الترابية والجدران الاستنادية، الى جانب تنفيذ الاعمال الميكانيكية والكهربائية في الهنجر والمباني، وبلغت نسبة انجاز المشروع نحو 80 بالمئة.

وفي اطار تفعيل الاستثمار السياحي، بلغت نسبة انجاز اعمال البنية التحتية للمرحلة الاولى من متنزه عجلون الوطني نحو 62 بالمئة، فيما بدا تنفيذ مركز زوار عجلون ووصلت نسبة الانجاز فيه الى 10 بالمئة.

وفي جرش، جرى تنفيذ اعمال التصاميم والبنية التحتية لقرية جرش السياحية البيئية في مناطق الانشطة السياحية، وبلغت نسبة انجاز اعمال التشطيبات للمباني نحو 60 بالمئة.

وفي البحر الميت، تم افتتاح الكورنيش والشاطئ السياحي وتنفيذ مشروع تطوير الممشى والمواقف، فيما تشمل الاعمال توزيع 20 كشكا لابناء المجتمع المحلي وتنفيذ مسار للدراجات الهوائية بطول 8 كيلومترات.

وضمن مشروع انشاء مدينة ترفيهية ومشروع مدينة عمرة، تمت احالة عطاء دراسة جدوى للمشروع، الذي سيقام على مساحة تبلغ 575 دونما، ومن المتوقع ان يشكل عنصر جذب للسياحة الداخلية والخارجية، الى جانب مناطق تجارية وخدمية.

وفي مشروع مركز عمرة للمعارض والمؤتمرات، تم اعتماد التصاميم النهائية للمشروع الذي يمتد على مساحة 16 الف متر مربع مخصصة للمعارض و12 الف متر مربع للمؤتمرات، وبقدرة استيعابية تصل الى 15 الف شخص، فيما تقدر كلفة المشروع بنحو 50 مليون دينار.

ويستهدف المشروع تعزيز قدرة الاردن على استضافة المعارض والفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية، وتوفير مرفق متكامل يخدم سياحة الاعمال والمؤتمرات.

وفي مجال تدريب العاملين في القطاع السياحي وتمكين المجتمعات المحلية، تم الانتهاء من جلسات تشاورية مع الجهات الشريكة وتحديد المهارات والبرامج التدريبية المطلوبة للباحثين عن العمل والعاملين في القطاع السياحي ومزودي الخدمات ومقدمي التجارب المحلية خلال عام 2026.

كما تم اعداد البرامج التدريبية وتجهيز المدربين للبرامج الخاصة بالصيانة والترميم الاثري للعام الحالي، الى جانب تنفيذ محاضرات توعوية في 26 مدرسة ضمن لواء البترا، بهدف رفع الوعي الاثري لدى الطلبة وتعزيز اهمية الحفاظ على المواقع الاثرية والتراث الثقافي.

وشملت الجهود ايضا تدريب 327 شابة من المجتمع المحلي في سلطة اقليم البترا التنموي، من خلال برامج متخصصة في المجالات الفنية والحرفية والرقمية، بهدف تطوير المهارات وبناء القدرات.

وفي اطار رفع مستوى المعايير السياحية والاستدامة، تم تنفيذ 24 جولة توعوية ميدانية منذ بداية العام، استهدفت منشات الايواء الفندقي المصنفة ضمن فئة الخمس نجوم وخمس نجوم ديلوكس والحاصلة على شهادات عالمية، والبالغ عددها 50 منشاة.

كما تم تطبيق تقنيات الترشيد في المرافق الصحية لـ46 موقعا سياحيا، وتوريد 88 سلة لفرز النفايات في المواقع السياحية بمختلف المحافظات، بما يدعم تطبيق ممارسات الاستدامة البيئية وتحسين ادارة المواقع السياحية في المملكة.