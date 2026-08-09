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الترخيص المتنقل يصل مناطق جديدة في الأردن

  • 09 أغسطس 2026
  • 09:49
الترخيص المتنقل يصل مناطق جديدة في الأردن

خبرني - تبدأ ادارة ترخيص السائقين والمركبات، اعتبارا من يوم غد الاحد، تنفيذ برنامج خدمات الترخيص المتنقل في الازرق والرصيفة، بالتعاون مع بلديتي الازرق الجديدة والرصيفة، ضمن مبادرة "بنوصلك".

وتتواجد عربة الترخيص المتنقلة في ساحة مبيت الشاحنات الواقعة خلف قسم دوريات الازرق، يومي الاحد والاثنين، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.

وتستمر خدمات الترخيص والفحص الفني المسائي في الرصيفة اعتبارا من يوم غد الاحد وحتى الخميس المقبل، حيث تتمركز عربة الترخيص في الساحة المحاذية لمركز امن المدينة بحي الحسين.

وتقدم العربة خدماتها في الرصيفة من الساعة الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساء، بما يتيح للسائقين انجاز معاملات الترخيص والفحص الفني لمركباتهم خلال الفترة المسائية.

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