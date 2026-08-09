شركة إماراتية تدخل سوق الأردن بمشروع لإدارة النفايات بـ430 مليون دولار

خبرني - دخلت شركة إمداد (Imdaad) الإماراتية سوق الخدمات البيئية الأردنية عبر مشروع مشترك مع شركة كلين سيتي (Clean City) التابعة لمجموعة الناصر، في إطار شراكة تمتد 10 سنوات لتشغيل خدمات النظافة وجمع ونقل النفايات في عدد من مناطق العاصمة عمّان.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نحو 1.58 مليار درهم إماراتي (حوالي 430 مليون دولار أميركي)، ما يجعله من أكبر مشروعات إدارة النفايات والخدمات البيئية في المنطقة، في وقت يستهدف فيه تطوير عمليات جمع النفايات ورفع كفاءة الخدمات البلدية من خلال إدخال تقنيات وأنظمة تشغيل حديثة.

ويعد المشروع أول توسع لشركة إمداد في السوق الأردنية، إذ تجمع الشراكة بين خبرتها الإقليمية في إدارة المرافق والخدمات البيئية، والخبرة المحلية لشركة كلين سيتي في مجالات النظافة وإدارة النفايات ومعالجة النفايات الخطرة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

1.72 مليون طن نفايات سنوياً

وبموجب الاتفاقية، سيتولى المشروع المشترك تقديم خدمات النظافة البلدية وجمع ونقل النفايات في مجموعة من مناطق العاصمة، تشمل رأس العين، والقويسمة، وأبو علندا، وخريبة السوق، وجاوا، والـيادودة، وأم قصير، والمقابلين، والبنيات، ووادي السير، وبدر الجديدة، وصويلح، ومرج الحمام، إلى جانب مناطق أخرى ضمن نطاق المشروع.

ومن المتوقع أن يتولى المشروع إدارة نحو 1.19 مليون طن من النفايات البلدية سنوياً عند بدء التشغيل، على أن ترتفع الكميات إلى أكثر من 1.72 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035، ما يضع المشروع أمام حجم تشغيلي كبير في واحدة من أبرز المدن الأردنية.

كما يتضمن المشروع توظيف تقنيات ذكية وأنظمة تشغيل متطورة في عمليات جمع النفايات وإدارتها، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب دعم التوجه نحو إعادة التدوير واسترداد الموارد وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري.

أكثر من 1000 فرصة عمل

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 1000 فرصة عمل، بالتزامن مع تطوير البنية التشغيلية الخاصة بخدمات النظافة والنفايات في المناطق المشمولة بالاتفاقية.

ويأتي المشروع بموجب اتفاقية أرستها شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير (AVTR)، الذراع التنفيذي لأمانة عمّان الكبرى في تطوير قطاع إدارة النفايات، ضمن مشروع واسع النطاق لإسناد تشغيل خدمات النظافة وإدارة النفايات الصلبة إلى القطاع الخاص.

وتسعى الشراكة، وفقاً للشركتين، إلى الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في إدارة النفايات، مع تطوير قدرات محلية في القطاع وتعزيز الحلول المرتبطة بإعادة التدوير واسترداد الموارد.

أول توسع لإمداد في الأردن

ويمثل دخول إمداد إلى السوق الأردنية جزءاً من استراتيجية الشركة الإماراتية للتوسع في أسواق المنطقة، حيث تمتلك خبرة تتجاوز 4 عقود في إدارة المرافق والخدمات البيئية والاستدامة.

وتأسست إمداد في دبي عام 1986، وهي مملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وتعمل في الإمارات وسلطنة عُمان ومصر، ويزيد عدد موظفيها على 15 ألف موظف من أكثر من 45 جنسية.

في المقابل، تأسست شركة كلين سيتي عام 1967، وتعمل في السوق الأردنية في مجالات النظافة وإدارة النفايات ومعالجة النفايات الخطرة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، إلى جانب تصنيع المعدات البيئية المتخصصة.

وتمنح الشراكة الطرفين فرصة للجمع بين الخبرة الإقليمية لإمداد والمعرفة المحلية لكلين سيتي، في مشروع يستهدف تطوير قطاع إدارة النفايات في عمّان ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسكان، بالتوازي مع زيادة التركيز على الاستدامة وإعادة التدوير واسترداد الموارد.