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  • أول ظهور.. فيديو لبشار الجعفري بحفل صاخب في موسكو يثير غضبا

أول ظهور.. فيديو لبشار الجعفري بحفل صاخب في موسكو يثير غضبا

  • 09 أغسطس 2026
  • 09:40
أول ظهور فيديو لبشار الجعفري بحفل صاخب في موسكو يثير غضبا

خبرني - بعد تواريه عن المشهد الإعلامي منذ عام 2024، ظهر الدبلوماسي السوري السابق، بشار الجعفري، في موسكو محتفلاً بعيد ميلاد أحد الإعلاميين.

وبدا الجعفري في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع بين السوريين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية جالساً وسط الحفل في موسكو، حيث يعيش منذ سنوات، وقد أحاط به عدد من المجتمعين للاحتفال بعيد ميلاد الصحافي أكرم خزام، ما أثار موجة تعليقات وانتقادات من قبل عدد من السوريين.

فيما أوضح خزام في منشور على حسابه في فيسبوك، مساء أمس السبت، أنه "حاول إجراء لقاءات تلفزيونية مع علي مملوك وجميل الحسن وطلب ذلك أيضا ذلك من الجعفري ، إلا أن محاولاته لم تنجح حتى الآن".

آخر ظهور
وكان آخر ظهور إعلامي وميداني بارز للجعفري الذي لعب دوراً "شرساً" في الدفاع عن نظام بشار الأسد في أروقة الأمم المتحدة على مدى سنوات الحرب الماضية بسوريا، في ديسمبر 2024، بصفته سفيراً في موسكو، حيث ألقى كلمة من مقر السفارة أعلن فيها تأييده للتغيير السياسي وتخليه عن النظام السابق ووصفه بـ "منظومة المافيا"، داعياً إلى إعطاء فرصة للإدارة الجديدة.


وفي أبريل 2025، أعلنت وزارة الخارجية السورية استدعاء الجعفري إلى دمشق وإنهاء مهامه كسفير في روسيا. لكنه رفض العودة إلى البلاد وتقدم بطلب لجوء رسمي مع عائلته في روسيا بعد التحفظ على بعض أصوله.

إلا أنه منذ حصوله على اللجوء وإقامته في روسيا، ابتعد الجعفري تماماً عن أي نشاط سياسي أو تصريح إعلامي، مختاراً الابتعاد عن الأضواء بعدما كان من أبرز الوجوه المدافعة عن النظام السابق.

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