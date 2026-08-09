إصابة أربعيني بعيار ناري طائش في إربد والتحقيقات جارية

خبرني - أُصيب مواطن في العقد الرابع من عمره، اليوم، بعيار ناري طائش أثناء وجوده في أحد شوارع بلدة كفر الماء التابعة للواء الكورة في محافظة إربد شمالي الأردن.

وأفادت مصادر بأن الرصاصة أصابت المواطن بشكل مفاجئ أثناء وقوفه في الشارع العام، ما استدعى نقله على الفور إلى مستشفى الأميرة راية الحكومي لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر طبية لخبرني أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة، للكشف عن مصدر إطلاق النار وتحديد مطلقه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتسلط الحادثة الضوء مجدداً على مخاطر إطلاق العيارات النارية العشوائية، وما تشكله من تهديد مباشر لحياة المواطنين وسلامتهم.