تعرف على عائدات المشاهير في تركيا

خبرني - أصبح خيار الاشتراكات الشهرية في "إنستغرام" مصدر دخل جديد ووفير لصناع المحتوى والشخصيات العامة، حيث لاقى رواجا كبيرا في تركيا.

ويقوم كل شخص بتحديد قيمة الاشتراك الشهري على حسابه بنفسه، مما يجعل إجمالي الأرباح يتفاوت وفقا لسعر الاشتراك المحدد وعدد المشتركين الفعليين.

وذكرت صحيفة "حريات" التركية، أن الفنانة جولبن إرجين في صدارة القائمة، حيث بلغت رسوم اشتراكها الشهري 79.99 ليرة تركية، ويمتلك حسابها ما يقرب من 5,981 مشتركاً، ليصل إجمالي عائداتها الشهرية من المنصة إلى نحو 478420 ليرة تركية.

وتبعتها المذيعة إيجيه إركين برسم اشتراك شهري قدره 79.99 ليرة تركية وعدد مشتركين يقدر بنحو 3732 مشتركا، مما يمنحها دخلا شهريا يصل إلى 298522 ليرة تركية.

وضمت القائمة أيضا المغنية ميليك موسو إلى القائمة، التي حققت دخلا شهريا يُقدر بـ 115170 ليرة تركية، استنادا إلى رسوم اشتراك تبلغ 39.99 ليرة تركية وعدد مشتركين يصل إلى 2880 شخصا.

من جانبها، تقدم الممثلة الشهيرة هاندا أرتشيل محتوى خاصا لمتابعيها عبر الميزة ذاتها، حيث حددت قيمة الاشتراك بـ 79.99 ليرة تركية، ويبلغ عدد المشتركين لديها 991 مشتركاً، ليصل إجمالي أرباحها الشهرية إلى نحو 79270 ليرة تركية.

وسجلت شيماء سوباشي أعلى سعر اشتراك في القائمة بفارق كبير، إذ حددت رسم اشتراكها الشهري بـ 399.99 ليرة تركية. واقتصر عدد المشتركين لديها على 166 مشتركاً فقط، مما جعل عائدها الشهري يستقر عند 66398 ليرة تركية.

أما الممثلة ميرفي بولوغور، فحددت رسم الاشتراك بـ 5999 ليرة تركية، ويمتلك حسابها 966 مشتركا، لتبلغ أرباحها الشهرية الإجمالية 57950 ليرة تركية.

وتوفر المنصة للمشتركين إمكانية الوصول إلى قصص مقاطع فيديو وبث مباشر حصري، بالإضافة إلى جلسات الأسئلة والأجوبة، وتخصيص شارات مميزة تفيد بانضمامهم لهذه الفئة الخاصة.