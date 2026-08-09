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  • ترك زوجته في محطة وقود دون أن يدري.. والمفاجأة بعد 6 ساعات

ترك زوجته في محطة وقود دون أن يدري.. والمفاجأة بعد 6 ساعات

  • 09 أغسطس 2026
  • 09:20
ترك زوجته في محطة وقود دون أن يدري والمفاجأة بعد 6 ساعات

خبرني - تحولت رحلة التركي حسني شنديلر، البالغ من العمر 68 عاما، وزوجته حسنية شنديلر، البالغة 65 عاما، من ألمانيا إلى تركيا بالسيارة، إلى قصة طريفة بسبب حادثة غريبة وقعت في كرواتيا.

ففي محطة للوقود في كرواتيا توقف عندها الزوج للتزود بالوقود، نزلت زوجته، التي كانت نائمة في المقعد الخلفي، من السيارة للذهاب إلى دورة المياه، من دون أن يلاحظ زوجها ذلك، ليواصل طريقه بالسيارة وحيدا، وفق ما ذكره موقع هابرلر التركي.

كيف أدرك الزوج نسيان زوجته؟
عندما عادت حسنية إلى محطة الوقود، فوجئت بأن زوجها والسيارة قد غادرا المكان، فطلبت الـمساعدة من الموجودين هناك.

ولأن هاتفها المحمول كان قد بقي داخل السيارة، لم تتمكن من الاتصال بأفراد عائلتها، لكنها استطاعت الوصول إلى ابنتها في ألمانيا باستخدام هاتف أحد الأشخاص الذين ساعدوها، بعدما كانت تحفظ رقم ابنتها.

بادرت الابنة بالاتصال بوالدها وأخبرته قائلة: أبي، لقد نسيت أمي في محطة الوقود.

عندها أدرك حسني، الذي لم يكن قد لاحظ حتى تلك اللحظة غياب زوجته، ما حدث، فصدم وعاد على الفور إلى محطة الوقود في كرواتيا.

اللقاء بعد ست ساعات وتفاعل التواصل الاجتماعي
وبعد نحو 6 ساعات، التقى الزوجان مجددا في محطة الوقود ويواصلا رحلتهما إلى تركيا.

وسرعان ما تحولت الواقعة إلى حديث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثير من الـمستخدمين عن دهشتهم، فيما تناول آخرون الموقف بتعليقات طريفة.

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