أسباب تسارع شيخوخة القلب

خبرني - حذّر الأكاديمي سيرغي بويتسوف، كبير أطباء القلب في وزارة الصحة الروسية، من أن إهمال علاج ارتفاع ضغط الدم والسكري وتصلب الشرايين قد يسرّع شيخوخة القلب.

وقال: "القلب عضو مذهل، إذ لا يشيخ لفترة طويلة. لكنه يبدأ بالشيخوخة بوتيرة أسرع عندما نساعد على حدوث ذلك، بدلا من الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسيطرة على عوامله المسببة."

ووفقا له، غالبا ما يتطور ارتفاع ضغط الدم بالتزامن مع متلازمة القلب والأوعية الدموية الأيضية، وهي مزيج خطير من اضطرابات التمثيل الغذائي واختلال وظائف القلب والأوعية الدموية.

وأضاف: "السبب الثاني لشيخوخة القلب هو داء السكري، الذي يتطور أيضا في معظم الحالات على خلفية متلازمة التمثيل الغذائي. ويؤثر مرض السكري في الأوعية الدموية الصغيرة والكبيرة على حد سواء."

وأشار إلى أن السبب الثالث لشيخوخة القلب يتمثل في تراكم لويحات تصلب الشرايين داخل الشرايين التاجية التي تزود عضلة القلب بالدم. فعند تراكم هذه اللويحات، يضعف وصول الأكسجين إلى عضلة القلب، ما يؤدي إلى حدوث تغيرات ليفية فيها.