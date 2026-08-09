حرائق الغابات تجبر 20 ألف شخص على إخلاء منازلهم في كندا

خبرني - أعلن مسؤولون كنديون حالة الطوارئ السبت، بعد أن أجبر حريق غابات سريع الانتشار أكثر من 20 ألف شخص على إخلاء منازلهم ليلا في مقاطعة بريتيش كولومبيا الغربية.

وأججت الرياح القوية حريق بالد رينج وسرّعت من انتشاره في وقت متأخر الجمعة، حيث وصلت ألسنة اللهب إلى منطقة سمرلاند وأثرت على التجمعات السكنية في الوديان المحيطة.

وقال ديفيد إيبي، رئيس وزراء مقاطعة بريتيش كولومبيا، في بيان السبت "نعلم بوقوع خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات. كما نعلم أن بعض الأشخاص حوصروا جراء التغير السريع في الظروف".

أضاف "تجري عمليات إجلاء جوية للأشخاص الذين لا يزالون عالقين خلف نطاق الحريق".

وأعلنت كيلي غرين، وزيرة إدارة الطوارئ في المقاطعة، حالة الطوارئ.

ونشر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رسالة شكر لرجال الإطفاء على منصة اكس، مثنيا على جهودهم في "العمل بلا كلل للحفاظ على سلامة الناس".

وقال كارني "الحكومة الفدرالية مستعدة لتقديم المساعدة والدعم لحكومة بريتيش كولومبيا في هذه الجهود. أفكر في كل من أُجبروا على ترك منازلهم، وآمل أن يتمكنوا من العودة بسلام قريبا".