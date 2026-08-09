خبرني - نشرت وسائل إعلام إيرانية، السبت، ما قالت إنه "أول فيديو" للمرشد الأعلى، مجتبى خامنئي، منذ توليه المنصب إثر اغتيال والده علي خامنئي، في بداية الحرب الإيرانية، وبعد أشهر من الغياب الذي أثار تكهنات بشأن حالته الصحية ومكان وجوده.

ووصفت وكالة "مهر" التسجيل بأنه "فيديو جديد" يُنشر للمرة الأولى، ويظهر فيه خامنئي خلال ما يبدو أنها جلسة لتدريس العلوم الدينية، بيد أن الوكالة لم تحدد تاريخ تصوير المقطع أو مكانه، كما لم تكشف ملابسات تسجيله.

وكانت وسائل إعلام قد تحدثت في وقت قريب من انتخاب مجتبى بأنه أصيب بكسر في قدمه، بالإضافة إلى جروح طفيفة في وجهه، في اليوم الأول من حملة القصف الأميركية الإسرائيلية. ولا تظهر أي علامات إصابة في أحدث اللقطات.



وكشف عضو مجلس "خبراء القيادة" في إيران، أحمد خاتمي، قبل شهرين، عن إصابة المرشد مجتبى خامنئي بساقه في أول أيام الحرب الأميركية الإسرائيلية على البلاد.

كما أكد خاتمي، خلال لقائه أعضاء المجلس الإداري لمدينة سيرجان، أن خطورة الإصابة طرحت احتمالية بتر الساق قبل إنقاذها طبياً، وفق وسائل إعلام إيرانية.

ولا تتجاوز مدة الفيديو نحو 13 ثانية، ويظهر خامنئي جالساً ومحاطاً بعدد من طلابه، من دون أن يتضمن التسجيل أي إشارة زمنية يمكن أن تؤكد حداثته، وفق ما أفادت به شبكة "CGTN".

وكانت رويترز قد نقلت عن مصادر إيرانية أن غيابه مرتبط بإصابات تعرض لها واعتبارات أمنية، مشيرة إلى أن استمرار اختفائه بدأ يتحول إلى عبء على النظام الإيراني.

ورغم تقديم وكالة "مهر" المقطع باعتباره فيديو جديداً، فإن عدم كشف تاريخ تصويره أو مكانه يجعل التسجيل عاجزاً عن حسم الجدل بشأن صحة المرشد أو إثبات ظهوره العلني، ليعيد الفيديو القصير مجتبى خامنئي إلى الواجهة من دون أن ينهي الغموض المحيط به.

يشار إلى أن حضور مجتبى اقتصر منذ بداية الحرب على بيانات مكتوبة كانت تُتلى عبر التلفزيون الرسمي، من دون ظهور مباشر أو تسجيلات صوتية موثقة.

فيما جاء نشر الفيديو وسط تصاعد الشائعات بشأن تدهور صحة خامنئي، خصوصاً بعد غيابه عن مراسم تشييع والده وعدد من المناسبات الرسمية الكبرى.



يذكر أن منصب المرشد يعد ركيزة أساسية بنظام الحكم في إيران، إذ يحظى بالكلمة الفصل في السياسات العليا ويحدد الخطوط العامة لعمل الأجهزة السياسية والأمنية والعسكرية.