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موترولا تعلن عن أحد أفضل حواسبها

  • 09 أغسطس 2026
  • 08:30
موترولا تعلن عن أحد أفضل حواسبها

خبرني - بدأت موتورولا بالترويج لحاسب Moto Pad 70 Pro الجديد الذي صممته ليكون أحد أفضل الحواسب اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد.
أبعاده (296.5/191.9/6.2) ملم، وزنه 598غ، وجهّز بلوحة مفاتيح خارجية، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 13.0 بوصة، دقة عرضها (3504/2190) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 318 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها 800 nits، ودعمت بتقنيات HDR وDolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.
يعمل الحاسب بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 825، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطار في الثانية.

زوّدته موترولا أيضا بـ 4 مكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنية Bluetooth 6.0، وبطارية بسعة 10200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واط.

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