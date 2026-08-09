%85 نسبة رقمنة الخدمات الحكومية منذ بداية العام

خبرني - أظهر تقرير النصف الأول من عام 2026 لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 ارتفاع نسبة الخدمات الحكومية التي جرى رقمنتها إلى 85.8% حتى نهاية النصف الأول من العام، فيما بلغ عدد الهويات الرقمية المفعّلة على تطبيق سند نحو 2.8 مليون هوية رقمية.

وفي مجال تطوير الخدمات الرقمية، شهد تطبيق سند إضافة 16 خدمة جديدة وتحسين 13 خدمة قائمة، إلى جانب تنفيذ حملة لتفعيل الحسابات غير المفعلة، وإضافة نظام لتحليل البيانات بهدف تحسين تجربة المستخدم.

وفي قطاع التعليم والمهارات الرقمية، جرى العمل على رقمنة كتب الأنشطة الخاصة بمبحث المهارات الرقمية المطوّرة للصفوف من الأول وحتى السادس الأساسي وإتاحتها عبر منصة أجيال، إلى جانب تدريب نحو 2.047 من معلمي المهارات الرقمية.

وأشار التقرير إلى إنشاء وتجهيز المراكز التقنية في إربد والعقبة ضمن مشروع المنصات التكنولوجية وبدء التشغيل التجريبي لها.

وفي مجال تنمية المهارات وفرص التشغيل، أشار التقرير إلى تدريب 1.260 مستفيداً ضمن مشروع تمكين المهارات الرقمية بما يسهم في تعزيز قدرات الشباب ورفع جاهزيتهم لسوق العمل.

ولفت التقرير إلى تدريب 1.181 مستفيدا ضمن مشروع "نمو الأردن"، وخلق 500 وظيفة ضمن برنامج كفاءات، ودعم 30 شركة ناشئة وصغيرة.

كما تم تشغيل 247 مستفيدا ضمن برنامج "حافز" لفرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، للعمل على مشاريع التحول الرقمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وفي سياق دعم مشاركة القطاع الخاص، تم اعتماد 39 شركة من شركات القطاع الخاص ضمن مبادرة “قصة تك 2026”، الهادفة إلى دعم وتشغيل الخريجات في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

وأشار التقرير إلى الانتهاء من استقبال وفرز طلبات المشاركة في جائزة ولي العهد عبر المنصة الرقمية، والانتقال إلى مرحلة التقييم الفني بعد تأهل 220 طلباً من أصل 300 طلب.