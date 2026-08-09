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برسالة مؤثرة.. رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني يعزي ميسي

  • 09 أغسطس 2026
  • 08:18
برسالة مؤثرة رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني يعزي ميسي

خبرني - نشر كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بيانا مؤثرا لمواساة قائد المنتخب التاريخي ليونيل ميسي في وفاة والده خورخي بعد معاناة طويلة مع المرض.
وقال تابيا في رسالة وقعها بالأحرف الأولى من اسم: "اليوم يتعين علينا توديع رجل لعب دورا جوهريا وحاسما خلف كواليس واحدة من أعظم القصص في تاريخ كرة القدم العالمية".

وأضاف: "بصفتي رئيسا للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أود أن أعبر عن تقديري للراحل خورخي ميسي ليس فقط لأنه أهدى العالم أفضل لاعب في التاريخ بل وقبل كل شيء لأنه نجح في تربية إنسان يمتلك أسمى القيم شخص متواضع، محترم، وملتزم بعمق تجاه الآخرين".
وتابع: "سيبقى إرثك محفورا إلى الأبد في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية، وقبل كل شيء، في قلوب عائلتك لم يكن إنجازك الأكبر مقتصرا على مرافقة ليونيل في المسار الذي قاده ليصبح أسطورة بل تمثل في البقاء دائما إلى جانبه ودعمه في الأوقات العصيبة ومرافقته في كل خطوة". 

وختم رسالته بالقول: "شكرا لك يا خورخي لأنك رافقت ليونيل وشكّلت شخصيته شكرا لأنك أهديت العالم أفضل لاعب، ولكن وقبل كل شيء لأنك نجحت في تربية إنسان عظيم، لترقد بسلام".

وتوفي خورخي ميسي والد ليونيل ميسي عن سن تناهز 68 عاما بعد أشهر من العلاج من مرض السرطان بإحدى المصحات في روساريو.

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