عملاق إنجليزي جديد يقتحم صفقة عمر مرموش

خبرني - دخل نادي نيوكاسل يونايتد سباق التعاقد مع المصري عمر مرموش مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي متفوقا على توتنهام وبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويملك عمر مرموش فرصة حقيقية لمغادرة مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الحالية بعد فشله في حجز مكان أساسي تحت قيادة المدرب السابق بيب غوارديولا.

ووفقا لما ذكره موقع "CaughtOffside" الإنجليزي فقد شهدت الفترة الماضية مفاوضات غير جادة من بعض الأندية لمحاولة ضم الجناح المصري رغم تكلفته المالية التي تعد مناسبة إلى حد كبير.

ويبقي توتنهام هوتسبير من أبرز المهتمين بضم مرموش وقد جرت بعض الاتصالات غير الرسمية، لكن من المفهوم حاليًا أن لديهم أولويات أخرى أبرزها سافينيو وكودي جاكبو.

وفي تطور مثير شهدت الساعات الماضية اهتماما جادا من جانب نيوكاسل قد يُمثل تطورا مثيرا للاهتمام فهم مهتمون أيضا بضم مرموش ولديهم ميزانية ضخمة للإنفاق.

ويبدو أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما هو الخيار الأنسب لتعزيز خط هجوم نيوكاسل يونايتد حاليا بعد صيف صعب شهد رحيل العديد من النجوم.

وانتقل الدولي الإنجليزي أنتوني غوردون إلى برشلونة، والإيطالي ساندرو تونالي إلى توتنهام، وأخيرا يقترب البرازيلي برونو.

نتيجة لذلك أصبحت لدى نيوكاسل مبالغ طائلة للإنفاق في الميركاتو الصيفي عقب بيع اللاعبين المذكورين مما يدفعهم لتلبية مطالب السيتي التي تتراوح بين 60 إلى 65 مليون من أجل مرموش.

وانضم عمر مرموش الذي يتقاضى راتبا أسبوعيا يقدر بـ 250 ألف جنيه إسترليني إلى مانشستر سيتي في يناير 2024 في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو (59 مليون جنيه إسترليني) لكنه واجه صعوبة في حجز مكان أساسي في الفريق الأول في ظل وجود إيرلينغ هالاند.