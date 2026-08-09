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الأردن.. اجواء معتدلة اليوم وكتلة حارة غدًا

  • 09 أغسطس 2026
  • 08:11
الأردن اجواء معتدلة اليوم وكتلة حارة غدًا

خبرني - يكون الطقس اليوم الأحد، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الاثنين، بمنخفض سطحي حراري مصحوب بكتلة هوائية حارة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية بحوالي (5-4) درجات مئوية، ليصبح الطقس حاراً في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويبقى الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، حاراً في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 35- 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32- 21، وفي المرتفعات الشمالية 30- 19، وفي مرتفعات الشراة 29 - 18 ، وفي مناطق البادية 38- 24، وفي مناطق السهول 34 - 24، وفي الأغوار الشمالية 40 - 28 ، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 30 ، وفي البحر الميت 42 - 28 ، وفي خليج العقبة 42 - 29 درجة مئوية.

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