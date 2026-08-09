جاهة آل السمهوري وآل العوايشة - صور

خبرني - توجّهت جاهة كريمة من عائلة السمهوري إلى أهل وعشيرة العوايشة، لطلب يد كريمتهم الآنسة حلا ماجد عبدالفتاح العوايشة، للشاب المهندس أسامة مروان السمهوري.

وترأس الجاهة عن أهل العريس الدكتور اللواء سعد جابر، الذي طلب باسم عائلة السمهوري، فيما أجاب بالقبول عن أهل العروس الدكتور عادل الطويسي، في أجواء عكست أصالة العادات والتقاليد الأردنية، وما يجمع العائلتين من المودة والاحترام.

وشهدت الجاهة حضوراً من الأهل والأقارب والأصدقاء، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي والسعادة والوجهاء، حيث سادت أجواء من الفرح والسرور، وتبادل الحضور التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

وبهذه المناسبة، يتقدم الأهل والأصدقاء بأصدق التهاني والتبريكات للمهندس أسامة السمهوري والآنسة حلا العوايشة، ولعائلتي السمهوري والعوايشة، سائلين الله عز وجل أن يبارك لهما، ويتمم عليهما بالخير، ويجمع بينهما على المودة والرحمة والسعادة.

ألف مبارك، وبالرفاه والبنين.