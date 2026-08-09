لاسباب صحية .. فنان مصري شهير يعلن اعتزاله التمثيل نهائيا

خبرني - أعلن الفنان المصري الشهير توفيق عبد الحميد اعتزاله التمثيل نهائيا، مؤكدا أن حالته الصحية المتردية تحول دون عودته إلى العمل الفني .

وقال عبد الحميد، في تصريحات تلفزيونية بقناة "ON"، السبت، إن حالته الصحية "ليست على ما يرام"، وأنه يعاني من مشكلات في الغضاريف أثرت على الفقرات القطنية ثم امتدت إلى الساق، ما تسبب في صعوبة كبيرة في المشي والحركة، وأصبح يستخدم كرسيا متحركا.

وأضاف أن هذه الظروف تجعل عودته إلى التمثيل صعبة، لكنه قد يقبل المشاركة في عمل إذا عُرض عليه دور "خاص جدا ونادر"، مشيرا إلى أن يحن إلى التمثيل بشدة لأنه يمثل جزءا أساسيا من حياته منذ أن ارتبط به في المرحلة الثانوية، ثم الجامعة ومعهد الفنون المسرحية، قبل أن يكرس سنوات طويلة من عمره للمسرح.

وأوضح عبد الحميد أن المسرح يحتل مكانة خاصة لديه، بسبب طبيعة التفاعل المباشر بين الفنان والجمهور، معتبرا أن هذا التفاعل يمنحه "روحا وحسا خاصا".

وأعرب الفنان عن امتنانه لحب الجمهور وتقديره له، مؤكدا أن محبة الناس هي من أهم ما حصده خلال مسيرته الفنية، ووصفها بأنها "تاج على رأسه".

وفي سياق آخر، اعتذر عبد الحميد لمتابعيه بعد تعرضه لانتقادات بسبب عدم الرد على تعليقاتهم عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، بعدما وصفه البعض بالغرور والتعالي، موضحا أنه يتعامل مع صفحته باعتبارها أشبه بـ"جريدته الخاصة"، ويحرص على قراءة تعليقات المتابعين، لكنه لا يستطيع الرد عليها دائما بسبب ضعف النظر وتردي قدرته الصحية.

وأشار إلى أنه سبق أن أوضح لمتابعيه معاناته من ضعف النظر وصعوبة إجراء تعديلات كثيرة على الصفحة، لكنه فوجئ، بحسب قوله، باقتطاع كلامه وتقديمه بصورة مثيرة للانتباه، بما أوحى بأنه يمر بحالة صحية بالغة الخطورة.