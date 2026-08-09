رجل يعيش داخل لوحة إعلانية.. نتفليكس تبتكر أغرب دعاية لفيلم رعب - فيديو

خبرني - في واحدة من أغرب الحملات الدعائية التي شهدتها هوليوود مؤخرا، حولت نتفليكس لوحة إعلانية ضخمة على شارع "صن ست بوليفارد" في لوس أنجلوس إلى غرفة حقيقية، يعيش بداخلها رجل أمام أعين المارة، في مشهد أثار الفضول وانتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبدلا من الاكتفاء بملصق تقليدي، شيدت المنصة داخل اللوحة الإعلانية ما يشبه غرفة معيشة كاملة على ارتفاع يقارب 30 قدما، أي نحو 9 أمتار، عن سطح الأرض، ووُضع بداخلها مؤدٍ يمكن للمارة مشاهدته وهو يتحرك ويقضي وقته داخل المساحة الصغيرة.