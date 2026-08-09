زين الدين زيدان الكولومبي .. موهبة صاعدة تستعد لتقديم نفسها للعالم

في كولومبيا، لا يقتصر لفت الأنظار للشاب البالغ من العمر 17 عاماً على مهاراته الفذة في المستطيل الأخضر فحسب، بل يمتد إلى اسمه الصريح المدون في جواز سفره وبطاقته الشخصية: زين الدين زيدان بيدويا موراليس.

ولم يكن هذا الاسم وليد الصدفة، بل جاء عربون وفاء وتحية إعجاب أبدية خلدها والد اللاعب للأسطورة الفرنسي الفائز بالكرة الذهبية عام 1998.

هوية فنية تحاكي "زيزو" الأصلي

تتقاطع مسيرة الموهبة الكولومبية الصاعدة (مواليد 2009) بشكل مثير مع محطات النجم الفرنسي، ولكن بطابع لاتيني خاص؛ إذ يشغل مركز صانع الألعاب المهاجم ويرتدي القميص رقم 10، متسلحاً برؤية ثاقبة وقدرة فائقة على ضبط إيقاع اللعب، تماماً كما كان يفعل "زيزو" القديم. ولا تقتصر هذه المحاكاة على الملعب، بل يفضل الموهوب الشاب تلقيب نفسه بـ "زيزو" عبر منصات التواصل الاجتماعي، إمعاناً في الاقتداء بمسيرة الفرنسي الحافلة.

الاختلاف الجوهري.. سحر القدم اليسرى

إذا كان بطل العالم 1998 قد أمتع البشرية بيمناه الساحرة (دون إغفال يساره الذي سجل به هدفه التاريخي في نهائي غلاسكو 2002)، فإن "زيدان كولومبيا" يتميز باعتماده الكلي على القدم اليسرى.

هذه الميزة تمنحه أسلوباً مغايراً في المراوغة والتسديد والتمرير، وتجعل منه نسخة لاتينية فريدة تجمع بين كاريزما الاسم وسحر المهارة اليسارية.

التدرج في أتلتيكو ناسيونال

يلعب الشاب الصاعد في صفوف أتلتيكو ناسيونال، الذي يُصنَّف كأحد أعرق وأكبر الأندية في كولومبيا، وبيئة خصبة لتصدير المواهب إلى الملاعب الأوروبية.

اكتُشفت موهبة زيدان بيدويا في سن مبكرة جداً، حيث تدرّج بامتياز في أكاديمية الشباب بالنادي، وبات يُنظر إليه كواحد من أبرز الوجوه الصاعدة التي يُنتظر لها مستقبل كبير في الملاعب اللاتينية.

على أعتاب الخطوة الاحترافية الأولى

على الرغم من أنه لم يدشّن مشاركته الرسمية الأولى مع الفريق الأول حتى الآن، إلا أنه تم تصعيده بالفعل، وبات على أعتاب تسجيل ظهوره الأول في الدوري الكولومبي الممتاز.

وتعيش الجماهير الكولومبية حالة من الترقب والشغف الكبير لرؤية لاعب يحمل اسم "زيدان" بقميص النادي، بانتظار ما ستسفر عنه أقدام هذا النجم الشاب في كتابة فصول جديدة لاسم عائلته المثير.