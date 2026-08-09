واشنطن بوست : البنتاغون طلب من شركات الأسلحة تسريع الإنتاج والتسليم

خبرني - كشفت صحيفة واشنطن بوست عن مذكرة رسمية ، طالبت عبرها وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) من شركات الدفاع الأمريكية تسريع إنتاج وتسليم السلاح ومنه الذخائر.

ووفق المذكرة ، منح نائب وزير الدفاع ستيف فينبرغ شركات الصناعات الدفاعية مهلة لا تتجاوز 21 يوماً لتقديم خطط تتضمن تسريع جداول التسليم وزيادة إنتاج الأسلحة والقدرات العسكرية الحيوية، مؤكداً أن دورات التطوير التي تستغرق سنوات لم تعد مقبولة.

ويأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن تراجع مخزونات الذخائر الأمريكية، إذ أطلقت الولايات المتحدة خلال الشهر الأول من الحرب أكثر من 850 صاروخاً من طراز توماهوك، وأكثر من ألف صاروخ اعتراضي من منظومتي باتريوت وثاد، إضافة إلى أكثر من 1300 صاروخ باليستي تكتيكي.

وبحسب تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تراجع المخزون العالمي من صواريخ باتريوت من نحو 2200 قبل الحرب إلى أقل من 827، فيما انخفض مخزون صواريخ ثاد من 452 إلى أقل من 278.

وتسعى وزارة الدفاع إلى زيادة الإنتاج من خلال اتفاقيات إطارية مع شركات كبرى، بينها لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان، لرفع إنتاج صواريخ باتريوت وثاد، فيما حصلت لوكهيد مارتن على عقد تصل قيمته إلى 58.6 مليار دولار لمضاعفة إنتاج صواريخ PAC-3 ثلاث مرات بحلول عام 2030.

غير أن تنفيذ هذه الخطط يواجه عقبة رئيسية تتمثل في حاجة البنتاغون إلى موافقة الكونغرس على مشروع إنفاق دفاعي بقيمة 1.15 تريليون دولار، لا يزال متعثراً بسبب الخلافات السياسية بشأن زيادة الإنفاق.

وأكد البنتاغون أن المذكرة ستسهم في إعداد موازنة السنة المالية 2028، ضمن توجه أوسع لإعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية وتسريع تطوير وإنتاج الأسلحة.