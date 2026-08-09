الدلابيح رئيسًا لـ«إعمار جرش» بالتزكية.. ومجلس جديد يضع التنمية في صدارة المرحلة المقبلة

خبرني – محمد شهاب عضيبات

انتخبت الهيئة العامة لمؤسسة إعمار جرش الباشا يوسف الدلابيح رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة بالتزكية، خلال اجتماعها القانوني الذي عقد بحضور رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، وذلك عقب انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة السابق.

ويأتي انتخاب المجلس الجديد في إطار مواصلة المؤسسة لدورها التنموي في مدينة جرش، وتعزيز التعاون والشراكة مع بلدية جرش الكبرى، إلى جانب استكمال عدد من المشاريع التي تنفذها المؤسسة في المجالات التنموية والثقافية والعمرانية.

وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على التقريرين الإداري والمالي للمؤسسة، كما أقرت إبراء ذمة الرئيس السابق، وناقشت عددًا من القضايا والموضوعات المرتبطة بعمل المؤسسة وخططها لخدمة مدينة جرش وأبنائها.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار جرش السابق الدكتور علي العتوم، إن المؤسسة واصلت منذ تأسيسها العمل ضمن الإمكانيات المتاحة، والقيام بدورها كمحرك تنموي للمدينة، مشيرًا إلى عدد من المشاريع التي تنفذها، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل أحد المتنزهات بالتعاون مع بلدية جرش الكبرى، والمتوقع إنجازه وتسليمه خلال شهر أيلول المقبل.

وأضاف أن المؤسسة تعمل كذلك على مشروع تأهيل المقبرة الإسلامية، إلى جانب مساهمتها في دعم الاحتفالات الوطنية والزيارات الرسمية، مؤكدًا استمرار المؤسسة في أداء دورها بما يخدم المدينة وأبناءها.

من جهته، أكد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين أن مؤسسة إعمار جرش تعد شريكًا أساسيًا للبلدية في العمل التنموي، مشددًا على أهمية تكامل الجهود ورفع مستوى الدقة في تنفيذ المشاريع، بما ينعكس إيجابًا على واقع المدينة ويلبي احتياجات أبنائها.

وبعد استكمال النصاب القانوني، جرى انتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة الباشا يوسف الدلابيح بالتزكية، وضم المجلس:

مهند أحمد علي العتوم نائبًا للرئيس، وماجد محمود عمر بني مصطفى أمينًا للصندوق، وجليلة صادق فلاح الصمادي عضوًا، وزياد محمد أحمد ربيع ممثلًا للإعمار في مجلس المحافظة، وينال مأمون خليل حوبش عضوًا، ولؤي هشام عبدالرحيم محمد نائبًا لأمين الصندوق، ورائد فوزي رشيد الكنجي عضوًا، ومصطفى حسن عيسى العفيف عضوًا، إلى جانب رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، وثائر محمد سالم بني أحمد عضوًا من المجلس البلدي.

ويعكس انتخاب المجلس الجديد توجه مؤسسة إعمار جرش نحو مواصلة العمل على الملفات التنموية والعمرانية والثقافية، وتعزيز حضورها كشريك فاعل في خدمة المدينة، بالتعاون مع بلدية جرش الكبرى والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في دعم مسيرة جرش التنموية والحفاظ على مكانتها التاريخية والحضارية.