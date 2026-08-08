أسباب نقص الحديد في الجسم

خبرني - أفادت الدكتورة آنا ديفينسكايا، أخصائية الكيمياء الحيوية والتغذية، أن نقص الحديد لا يزال المشكلة الصحية الآكثر انتشارا، قد يرتبط بالتغذية أو ضعف الامتصاص أو فقدان هذا العنصر النزري.

ووفقا للخبيرة، يمكن تقسيم أسباب نقص الحديد إلى ثلاث مجموعات رئيسية. أولها وأكثرها شيوعا هو عدم كفاية المدخول الغذائي. قد تصيب هذه المشكلة الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية صارمة، والنباتيين، ومن يتناولون أطعمة لا تحتوي على نسبة كافية من الحديد.

أما السبب الثاني فيرتبط بضعف امتصاص هذا العنصر النزري في الأمعاء الدقيقة. وقد يحدث هذا مع أمراض الجهاز الهضمي، وانخفاض حموضة المعدة، والداء البطني (مرض الاضطراب الهضمي المناعي Celiac Disease)، وداء كرون، وعدوى جرثومة المعدة (هيليكوباكتر بيلوري)، وبعض الحالات الأخرى.

وتشمل المجموعة الثالثة من العوامل زيادة فقدان الحديد أو زيادة حاجة الجسم إليه- فقدان الدم المزمن، بما فيه غزارة الطمث، ونزيف الجهاز الهضمي الخفي، والتبرع المتكرر بالدم، وفترات ازدياد الحاجة إليه، كالحمل والطفولة والمراهقة.

وتشير الخبيرة، إلى أن امتصاص الحديد من الأطعمة يختلف. فالحديد الهيمي الموجود في المنتجات الحيوانية يمتص بكفاءة أكبر، وهو موجود في اللحوم الحمراء، ولحوم الأحشاء، والدواجن، والأسماك. أما الحديد غير الهيمي الموجود في الأطعمة النباتية، الموجود في الحنطة السوداء، والبقوليات، والسبانخ، والمكسرات، فيمتص أقل.

وتقول: "تعيق التانينات والبوليفينولات الموجودة في الشاي والقهوة والكاكاو، بالإضافة إلى الفيتات(Phytates) حمض الفيتيك (Phytic acid) الموجودة في الحبوب الكاملة والبقوليات امتصاص الحديد. ولكن في المقابل، يحول فيتامين С- حمض الأسكوربيك، الحديد إلى شكل سهل الهضم، ما يحسن امتصاصه بشكل ملحوظ".

وتشير الطبيبة، إلى أنه في مراحله المبكرة، يشبه نقص الحديد عادة التعب أو آثار الإجهاد. وقد تشمل الأعراض الضعف، وقلة التركيز، والتهيج، والخمول، والقلق. ولكن مع تفاقم الحالة، تظهر أعراض أكثر وضوحا- ضيق التنفس، تسارع ضربات القلب أثناء المجهود، شحوب الجلد، تساقط الشعر، هشاشة الأظافر، تشقق زوايا الفم، ومتلازمة تململ الساقين.

ووفقا لها، يمكن التمييز بين نقص الحديد والتعب من خلال عدم زوال الضعف مع الراحة، وغالبا ما يصاحبه أعراض جسدية أخرى.

وتؤكد، أن النقص الحاد في الحديد لا يمكن علاجه بالحمية الغذائية وحدها، نظرا لمحدودية امتصاص الحديد من الطعام. لذلك في مثل هذه الحالات، تعتبر مكملات الحديد العلاج الأساسي، وإذا انخفض احتياطي الحديد بشكل كبير، فقد يلزم اللجوء إلى الحقن الوريدية.

وتنصح الخبيرة لتحسين الامتصاص بتناول الحديد مع فيتامين С، وتجنب تناوله مع الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، لأنها قد تتنافس على الامتصاص. كما تنصح باختيار الأدوية التي يتحملها الجسم بشكل أفضل.