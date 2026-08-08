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الصفدي والزياني يبحثان تطورات المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

  • 08 أغسطس 2026
  • 23:36
الصفدي والزياني يبحثان تطورات المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

خبرني - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية في مملكة البحرين عبداللطيف الزياني.

وبحث الوزيران العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع المملكتين الشقيقتين، وأكّدا الحرص على تعزيزها، ومواصلة البناء على ما تحقق من تطور فيها؛ خدمةً لمصالح البلدين المشتركة.

كما بحث الصفدي والزياني تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المُستهدِفة إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وبحث الوزيران عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآفاق وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين ثنائيًّا وفي إطار المنظمات متعدّدة الأطراف إقليميًّا ودوليًّا إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

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