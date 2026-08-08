غريب ومجنون.. فانس يهاجم المرشح الديمقراطي في ميشيغان عبدالرحمن السيد

خبرني - شن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس هجوماً حاداً على عبدالرحمن السيد، مرشح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، واصفاً إياه بأنه شخص "غريب ومجنون"، متهماً إياه بالتركيز على الهجمات الشخصية بدلاً من طرح حلول لتحسين أوضاع سكان الولاية.

وقال فانس، في مقابلة بثتها شبكة "فوكس نيوز": "هاجم أطفالي! إنه شخص غريب نوعاً ما. ومن الدال أنه بدلاً من الحديث عما يمكن فعله لجعل سكان ميشيغان أفضل حالاً، يلجأ إلى الإهانات الشخصية ضدي. الرجل مجنون وسيكون سيناتوراً سيئاً للغاية".

وأضاف نائب الرئيس أن السيد "يرمي إهانات شخصية" بدلاً من عرض برنامجه أمام الناخبين، منتقداً في الوقت نفسه مواقفه الاقتصادية. وقال إن المرشح الديمقراطي يدّعي الدفاع عن الطبقة العاملة، بينما عارض سياسات الرئيس دونالد ترامب التي قال فانس إنها أسهمت في دعم صناعة السيارات في ميشيغان.

واتهم فانس السيد بالسعي إلى "فرض ضرائب ثم توجيه تلك الأموال إلى جماعات مصالح مفضلة لدى الديمقراطيين" في انتقاد يعكس طبيعة المواجهة السياسية المتوقعة في السباق الانتخابي بالولاية.

يأتي هجوم فانس بعد أيام قليلة من فوز عبدالرحمن السيد بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان، التي جرت في 5 أغسطس (آب)، حيث تغلب بفارق ضئيل على النائبة هايلي ستيفنز، لينال ترشيح الحزب في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وسيواجه السيد في الانتخابات العامة المرشح الجمهوري مايك روجرز، في السباق على المقعد الذي يشغله حالياً السيناتور الديمقراطي المنتهية ولايته غاري بيترز.

ويُنظر إلى السباق باعتباره واحداً من المنافسات المهمة في معركة السيطرة على مجلس الشيوخ.

جدل سابق حول عائلة فانس



وتعود حدة المواجهة بين فانس والسيد جزئياً إلى تصريحات أدلى بها المرشح الديمقراطي في أبريل (نيسان) الماضي خلال ظهوره في أحد البرامج، وتناول فيها أطفال نائب الرئيس الأميركي وعائلة زوجته أوشا فانس ذات الأصول الهندية.

وقال السيد آنذاك، في سياق حديثه عن الهوية والهجرة، إن فانس ينظر إلى أطفاله البنيين باعتبارهم "أقل أميركيةً" من غيرهم. كما أدلى بتعليقات شخصية بشأن زوجة نائب الرئيس.

وأثارت التصريحات انتقادات واسعة من الجمهوريين ووسائل الإعلام المحافظة، بينما دافع السيد لاحقاً عن موقفه قائلاً إن تصريحاته جاءت "بدافع الحب لأطفال المهاجرين".

سباق ذو أهمية وطنية

ويعمل عبدالرحمن السيد، كطبيب متخصص في الصحة العامة ومدير سابق للصحة في مقاطعة واين، ويمثل "الجناح التقدمي" داخل الحزب الديمقراطي، ويدعم سياسات من بينها الرعاية الطبية للجميع.

كما يحظى بدعم شخصيات بارزة في "التيار التقدمي"، من بينها السيناتور بيرني ساندرز.

ويأتي دخوله السباق في وقت تحظى فيه ميشيغان بأهمية خاصة في المعركة على مجلس الشيوخ، إذ يمكن لنتيجة الانتخابات فيها أن تسهم في تحديد ميزان القوى بين الجمهوريين والديمقراطيين في المجلس.