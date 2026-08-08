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هل رضخت إيران لأمريكا في مضيق هرمز؟

  • 08 أغسطس 2026
  • 22:43
هل رضخت إيران لأمريكا في مضيق هرمز

خبرني - قال جيه دي فانس -نائب الرئيس الأمريكي- إن إيران أبلغت واشنطن أنها ستسمح بتدفق النفط بأقصى قدر عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تثق بذلك حتى يتم إثباته.

وأضاف فانس -في تصريحات لشبكة فوكس نيوز- أن الإيرانيين يعانون ويريدون إنهاء هذا الأمر، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل على وضع خطة لعبور آمن للسفن من مضيق هرمز، تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار.

وأوضح أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تفرض رسوم عبور للمضيق، قائلا "سنرى ما سيحدث فعليا على الأرض". وأشار فانس إلى أن واشنطن في منتصف اللعبة، وتستخدم أدوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية للوصول إلى أفضل نتيجة للشعب الأمريكي.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران وسلطنة عمان "قريبتان جدا" من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مشددا على أن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط أخرى.

وأوضح عراقجي أن فتح المضيق يتوقف على شروط تشمل حصول إيران على تعويضات من الولايات المتحدة، مضيفا أن نظام فصل حركة الملاحة السابق عبر المضيق لم يعد مقبولا لطهران.

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