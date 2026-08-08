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سورية : وصول 3 بواخر مواشي متجهة إلى الأردن والعراق

  • 08 أغسطس 2026
  • 22:20
سورية وصول 3 بواخر مواشي متجهة إلى الأردن والعراق

خبرني -  استقبل مرفأ طرطوس ثلاث بواخر ترانزيت محمّلة بنحو 29 ألف رأس من المواشي، المتجهة الى الأردن والعراق بنظام الترانزيت.

وقالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية انه ووصلت إلى المرفأ باخرتان قادمتان من البرازيل، تحملان نحو 15 ألف رأس من العجول، فيما وصلت باخرة ثالثة قادمة من إسبانيا، محمّلة بأكثر من 14 ألف رأس من الأغنام، تمهيداً لنقل الشحنات برّاً إلى كلٍّ من الأردن والعراق.

وباشرت الكوادر المختصة عمليات تفريغ المواشي بوتيرة متسارعة، عقب استكمال إجراءات الكشف والفحوص الصحية والبيطرية المعتمدة، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المواشي، وضمان انسيابية العمليات التشغيلية داخل المرفأ.

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