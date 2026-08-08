الاردن .. دعم 4653 مشروعا منزليا مملوكا لنساء خلال النصف الأول من 2026

خبرني - أظهر تقرير النصف الأول من العام 2026 لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، دعم 5,708 مشاريع منزلية، منها 4,653 مشروعا مملوكا لنساء، إلى جانب تدريب 1,528 سيدة ضمن برامج بناء القدرات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعم أصحاب المشاريع المنزلية والصغيرة.

وأشار التقرير إلى أن مشروع "إقلاع"، المخصص لدعم وتمكين أصحاب المشاريع المنزلية والصغيرة في الأردن، قدم 10,998 خدمة متخصصة لتطوير الأعمال، استفاد منها 2,592 شابا وشابة، بينهم 1,430 شابة، فيما وصلت خدمات المشروع إلى 315 شخصا من ذوي الإعاقة، بينهم 165 سيدة.

كما قدم المشروع منحا لـ32 سيدة لدعم تأسيس أو توسعة مشاريعهن، من بينهن 28 سيدة حصلن على منح لدعم الانتقال إلى القطاع الرسمي، و4 سيدات حصلن على منح لتأسيس أو توسعة المشاريع.

واستفادت 1,529 سيدة من خدمات التحول الرقمي من خلال دعم استخدام منصات التجارة الإلكترونية، فيما قدم المشروع 576 خدمة عبر منصة التعلم الإلكتروني، إلى جانب دعم أكثر من 5,500 منشأة ومشروع.

وفي مجال رعاية الأطفال، جرى ترخيص 49 حضانة وفرت 196 فرصة عمل، فيما بلغ عدد الأطفال الملتحقين بالحضانات المرخصة 1,960 طفلا، إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من مشروع توسيع خدمات رعاية الأطفال، التي تستهدف إنشاء نحو 85 حضانة خاصة في مختلف محافظات المملكة.

وفي إطار برامج التمويل والتدريب والتسويق والتوعية لتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا، استفادت 85 امرأة من القروض الميسرة التي وفرت 176 فرصة عمل، فيما بلغ عدد المستفيدات من برامج التدريب التي تقدمها مؤسسة التدريب المهني 702 متدربة من أصل 1,089 متدربا.

وأطلق البنك المركزي حملة "وعيك المالي أمان لك ولأسرتك"، ونفذ 7 جلسات توعية مالية استهدفت سيدات المشاريع والنساء في مختلف محافظات المملكة، بهدف تعزيز الثقافة والتمكين المالي وتشجيع الاستخدام الآمن للخدمات المالية.

وفي إطار مشروع تنظيم عمل المرأة في القطاع غير المنظم، بلغ عدد النساء اللواتي جرى تحويلهن إلى القطاع المنظم 751 امرأة، فيما بلغ عدد المتدربات في مجال تمكين المرأة 2,373 متدربة، وفق التقرير.

وفيما يتعلق بمشروع مرصد المرأة في الأردن، انتهى العمل من تصميم واعتماد لوحات البيانات الخاصة بـ40 مؤشرا، كما جرى تصميم لوحات البيانات الخاصة بـ30 مؤشرا ضمن المرحلة الثانية، وهي حاليا في مرحلة المراجعة النهائية تمهيدا لاعتمادها واستكمالها.

كما انتهى العمل من تطوير الهوية البصرية للمرصد، بما يشمل تصميم الشعار والصفحة الرئيسية لمنصته الإلكترونية والصفحات الداخلية، فيما بدأ تطوير المنصة الإلكترونية وتزويدها بالبيانات المقرر عرضها عليها.

ويهدف تقرير النصف الأول من عام 2026 إلى عرض أبرز ما تحقق في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، ومتابعة مستوى الإنجاز في المشاريع ضمن محركات النمو والقطاعات المختلفة، بما يتيح الوقوف على سير التنفيذ ومدى الالتزام بالخطط المحددة.