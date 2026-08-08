*
الاحد: 09 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • العراق.. اعتقال رئيس "حزب الجماهير الوطنية" أحمد الجبوري بتهم فساد

العراق.. اعتقال رئيس "حزب الجماهير الوطنية" أحمد الجبوري بتهم فساد

  • 08 أغسطس 2026
  • 21:54
العراق اعتقال رئيس حزب الجماهير الوطنية أحمد الجبوري بتهم فساد

خبرني - كشف مصدر عراقي، اليوم السبت، عن أن القوات الأمنية اعتقلت أحمد الجبوري "أبو مازن" رئيس "حزب الجماهير الوطنية" في بغداد، بتهم الفساد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه "تم إلقاء القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري أبو مازن بتهم فساد في بغداد".

وكان "ائتلاف إدارة الدولة" أكد، في وقت سابق، على ضرورة استمرار حملة مكافحة الفساد ودعم جهود الحكومة ورئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي في هذا المجال.

وسبق للجبوري، وهو من مواليد 1967 وسياسي بارز، أن شغل منصب وزير دولة لشؤون المحافظات بين عامي 2014 و2015 وعضوية البرلمان العراقي بين عامي 2015 و2022 ومنصب محافظ صلاح الدين بين عامي 2013 و2014.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

عراقجي: الموت بكرامة أشرف من الحياة بالذل
عراقجي: الموت بكرامة أشرف من الحياة بالذل
  • 2026-08-09 11:36
كواليس
كواليس "منزل الرعب".. عشرات الاتهامات بالإذلال والتعنيف تلاحق سارة نتنياهو
  • 2026-08-09 09:34
تصنيف عسكري جديد يثير قلق إسرائيل.. أين تتفوق مصر؟
تصنيف عسكري جديد يثير قلق إسرائيل.. أين تتفوق مصر؟
  • 2026-08-09 09:18
بغداد تواصل حربها ضد الفساد.. واعتقالات جديدة بصلاح الدين
بغداد تواصل حربها ضد الفساد.. واعتقالات جديدة بصلاح الدين
  • 2026-08-09 09:10
طهران تضع 6 شروط لفتح هرمز.. وواشنطن تراهن على الضغوط
طهران تضع 6 شروط لفتح هرمز.. وواشنطن تراهن على الضغوط
  • 2026-08-09 09:06
حرائق الغابات تجبر 20 ألف شخص على إخلاء منازلهم في كندا
حرائق الغابات تجبر 20 ألف شخص على إخلاء منازلهم في كندا
  • 2026-08-09 08:53