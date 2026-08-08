خبرني - كشف مصدر عراقي، اليوم السبت، عن أن القوات الأمنية اعتقلت أحمد الجبوري "أبو مازن" رئيس "حزب الجماهير الوطنية" في بغداد، بتهم الفساد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه "تم إلقاء القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري أبو مازن بتهم فساد في بغداد".

وكان "ائتلاف إدارة الدولة" أكد، في وقت سابق، على ضرورة استمرار حملة مكافحة الفساد ودعم جهود الحكومة ورئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي في هذا المجال.

وسبق للجبوري، وهو من مواليد 1967 وسياسي بارز، أن شغل منصب وزير دولة لشؤون المحافظات بين عامي 2014 و2015 وعضوية البرلمان العراقي بين عامي 2015 و2022 ومنصب محافظ صلاح الدين بين عامي 2013 و2014.