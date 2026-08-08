غوشة: التحول الإلكتروني في نقابة المهندسين يكتمل خلال 6 أشهر

خبرني - عقد رؤساء فروع نقابة المهندسين في المحافظات اجتماعا في عجلون مع مجلس نقابة المهندسين، برئاسة نقيب المهندسين م.عبدالله عاصم غوشة وحضور رؤساء الفروع وأعضاء في مجلس النقابة.

وقال غوشة أن اللقاء يأتي ضمن نهج العمل المؤسسي الذي ينتهجه مجلس النقابة في التواصل مع الفروع والهيئات النقابية لمناقشة احتياجاتها واطلاعها على خطط وبرامج النقابة وتوجهاتها النقابية والمالية والتشريعي.

وتطرق غوشة إلى مشروع التحول الالكتروني في النقابة وماتم إنجازه والخطوات القادمة، متوقعا أن يتم استكمال الخطة الموضوعة للتحول الالكتروني في غضون ستة أشهر بما فيها التصديق الالكتروني للمخططات الهندسية، وحوسبه التامين الصحي.

وأشار غوشة إلى وثيقة نقابية أعدتها لجنة شباب في فرع الكرك، والتي تتضمن خطة عمل شاملة، كما تطرق إلى جهود النقابة على صعيد تعديل قوانين وأنظمة النقابة.

ومن جانبه قال رئيس فرع نقابة المهندسين في عجلون م.حمزة المومني، أن النقابة تمر اليوم بجملةٍ من التحديات والظروف التي تستوجب منا جميعاً الوقوف صفاً واحداً، بعيداً عن أي اختلاف، واضعين مصلحة النقابة والمهندس الأردني فوق كل اعتبار، مؤمنين بأن قوة نقابتنا كانت وستبقى في وحدتها، وفي قدرتها على الحوار، والعمل المشترك، وتغليب لغة الحكمة والعقل، والمحافظة على الإرث الكبير الذي بناه الرواد جيلاً بعد جيل.

واضاف إن مسؤوليتنا اليوم ليست مسؤولية الحفاظ على مؤسسة عريقة فحسب، بل مسؤولية تطويرها، وتجديد أدواتها، وتعزيز حضورها، وترسيخ ثقة المهندس بها، حتى تبقى النقابة كما عهدناها دائماً؛ بيتاً للجميع، وحاضنةً للإبداع، ومدافعاً أميناً عن المهنة ومنتسبيها.

وعبر عن تطلع الفرع بأن تحظى محافظة عجلون بمقر نقابي يليق بمكانتها، ويليق بتاريخ نقابة المهندسين، ويليق بمهندسي المحافظة وضيوفها، من خلال إنشاء مبنى جديد، وإقامة مشروع استثماري متكامل، يضم مقراً حديثاً للفرع، وصالة متعددة الاستخدامات والمناسبات، وأكواخاً خشبية ومرافق استثمارية، تستثمر ما تتمتع به عجلون من مقومات سياحية فريدة، ليكون المشروع رافداً للنقابة، ومقصداً للمهندسين، ومعلماً يضاف إلى معالم المحافظة.

وناقش رؤساء الفروع ومجلس النقابة مصفوفة اجراءات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الفروع الاخير الذي عقد في العقبة، وبعض التعديلات المقترحة على التشريعات النقابية المتعلقة بالفروع.

وتم الاتفاق على عقد لقاء بين مجلس النقابة والفروع بعد اجتماع الهيئة المركزية للنقابة والمقرر في 22 الشهر الجاري وقبل انعقاد الهيئة العامة.