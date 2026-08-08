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تركيا تطالب روسيا وأوكرانيا بتعليق الهجمات في البحر الأسود

  • 08 أغسطس 2026
  • 21:42
تركيا تطالب روسيا وأوكرانيا بتعليق الهجمات في البحر الأسود

خبرني - اعلن وزير الخارجية التركي السبت أن بلاده طالبت روسيا وأوكرانيا ب"تعليق" الهجمات التي تستهدف سفنا تجارية في البحر الأسود.

وقال هاكان فيدان إنه في مواجهة تصاعد الهجمات، "دعت (تركيا) إلى وضع آلية تتيح إعلان تعليق" الهجمات.

واضاف أن "النزاع اتسع ليطال البحر الأسود بكامله. في البداية، كانوا يستهدفون الموانىء والسفن العسكرية. الآن، يهاجمون كل السفن التجارية من دون تمييز"، لافتا الى أن "السفن التي يملكها أتراك أو ترفع العلم التركي مستهدفة أيضا".

وتقيم تركيا علاقات وثيقة مع كل من موسكو وكييف.

ونددت الثلاثاء بهجوم بمسيرات وقع الاثنين في البحر الأسود واستهدف سفينتين عائدتين إلى شركتين تركيتين، ما أسفر عن إصابات في صفوف طاقميهما.

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