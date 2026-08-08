2.47 مليار دينار الدخل السياحي للأردن خلال النصف الأول من العام

خبرني - بلغ الدخل السياحي وفقا لتقرير النصف الأول من البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029، نحو 2.47 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدين 3.15 مليون زائر للأردن خلال النصف الأول من العام الحالي.

كما بلغ عدد الزيارات للمواقع السياحية 1.31 مليون زيارة، فيما وصل عدد الفعاليات المدرجة ضمن منصة Calendar.jo إلى 137 فعالية.

وبلغ عدد زوار وادي رم 134 ألف زائر، فيما وصل عدد زوار البترا إلى 236 ألف زائر، وبلغ عدد زوار العقبة (مبيت) 298 ألف زائر منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار 2026.

وتضمنت الإجراءات تحديد الوجهات المستهدفة للدعم وتوقيع اتفاقية لدعم أكثر من 60 خطاً جوياً مع الملكية الأردنية.

وفي مجال السياحة الدينية، جرى استكمال تحديد وتوثيق مسار الحج المسيحي، وحصر الأراضي الواقعة ضمنه، تمهيداً لاستكمال أعمال تأهيله واستدامته، والبدء بتنفيذ مشروع موقع مشهد معركة مؤتة في المزار الجنوبي والبدء بالأعمال التأسيسية.

وفي سياحة المؤتمرات، تضمنت الإنجازات استضافة قمة الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات في الشرق الأوسط (ICCA 2026) في البحر الميت، بمشاركة خبراء وممثلي القطاع من أكثر من 11 دولة، بما يعزز مكانة الأردن على خارطة سياحة الأعمال.

كما شملت الأعمال التعاون في إقامة ملتقى سوق السفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA Travel Market 2026)، بمشاركة أكثر من 2,500 متخصص من 22 دولة.

وفي السياحة الترفيهية، جرى توقيع عقد تصميم وتصنيع وتوريد منظومة تلفريك عُمان، والبدء بأعمال التصميم لمنظومة التلفريك ومرافق المحطات للخروج بالتصميم النهائي للمشروع.

وفي سياحة المغامرة، جرى رسم وتحديد وتوثيق خط مسار درب الأردن لمسافة 250 كم من أصل 670 كم، باستخدام أحدث الأجهزة والمنهجيات المتبعة عالمياً، وذلك بهدف اعتماد مسار درب الأردن والإعلان عنه كمسار سياحي رسمي.

أما في السياحة الداخلية، فقد شارك نحو 118 ألف مشارك في برنامج «أردننا جنة» خلال النصف الأول من عام 2026، عبر ما يقارب 3.8 ألف رحلة، كما استفادت من البرنامج 322 منشأة سياحية من مختلف محافظات المملكة، وقد شملت مطاعم وفنادق ومكاتب سياحية وشركات نقل.

الفعاليات والترويج السياحي

وفي مجال الفعاليات والترويج السياحي، تحقق وصول رقمي تجاوز 893 مليون ظهور ضمن الحملة الدولية لترويج الأردن خلال كأس العالم 2026، والتي استهدفت عدداً من الدول، من بينها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وكندا، والمكسيك.

كما جرى إضافة نحو 50 فعالية متنوعة إلى منصة Calendar.jo ضمن فئات مختلفة تشمل التسلية والترفيه، الثقافة والفنون، الطعام والشراب، العائلة والأطفال، المهرجانات، النزهات والرياضة، والمؤتمرات عبر المملكة.

وشملت الأعمال كذلك تنظيم وتنفيذ 69 فعالية سياحية وثقافية ومجتمعية داخل موقع البترا الأثري، شملت الحفلات، وفعاليات التصوير، والتخييم، وفعالية «البترا في الليل» وغيرها، بمشاركة وحضور 15 ألف مشارك.

كما جرى تعزيز التعاون الدولي من خلال توقيع اتفاقية توأمة بين البترا وسور الصين العظيم.

تطوير وإدارة المواقع والمرافق السياحية

وفي مجال تطوير وإدارة المواقع والمرافق السياحية والحفاظ عليها، جرى في جرش البدء بتنفيذ الأعمال لتأهيل مواقف الحافلات والسيارات في موقع جرش الأثري، من خلال توفير متطلبات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وجميع متطلبات السلامة العامة.

وفي معان، بدأ تنفيذ الأعمال لتطوير وتأهيل سوق معان التراثي (سوق البدو).

وفي السلط، بدأ تنفيذ الأعمال لتحسين البنية التحتية والإنارة والعناصر الحضرية في وسط مدينة السلط.

أما في الكرك، فقد تم الانتهاء من الدراسات والتصاميم الأولية بخصوص تطوير وسط مدينة الكرك واعتمادها، وجارٍ العمل على إعداد التصاميم التفصيلية، كما تم البدء بإعداد مسودة خطة إدارة قلعة الكرك الأثرية.

وفي العقبة، وضمن مشروع متحف الطيران الملكي، تم الانتهاء من أعمال الموقع الخارجي وتنسيق المنحدرات الترابية والجدران الاستنادية، وتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية في الهنجر والمباني، حيث تم إنجاز ما نسبته 80% من المشروع.

تفعيل الاستثمار في القطاع السياحي

وفي إطار تفعيل الاستثمار في القطاع السياحي، تضمنت الأعمال في عجلون تنفيذ أعمال البنية التحتية لمتنزه عجلون الوطني للمرحلة الأولى، حيث بلغت نسبة الإنجاز 62%، والبدء بتنفيذ مركز زوار عجلون، حيث بلغت نسبة الإنجاز 10%.

وفي جرش، جرى تنفيذ أعمال التصاميم والبنية التحتية لقرية جرش السياحية البيئية في مناطق الأنشطة السياحية، حيث بلغت نسبة إنجاز أعمال التشطيبات للمباني 60%.

وفي البحر الميت، تم افتتاح كورنيش البحر الميت وشاطئ البحر الميت السياحي وتنفيذ مشروع تطوير ممشى البحر الميت والمواقف (A&B)، وتشمل الأعمال توزيع 20 كشكاً لأبناء المجتمع المحلي، وتنفيذ أعمال مسار للدراجات الهوائية بطول 8 كيلومترات في منطقة البحر الميت.

وضمن مشروع إنشاء مدينة ترفيهية/مشروع مدينة عمرة، تمت إحالة عطاء دراسة جدوى للمشروع، حيث ستقام المدينة الترفيهية على مساحة 575 دونماً، وستشكل عنصر جذب للسياحة الداخلية والخارجية مع مناطق تجارية وخدمية.

مشروع مركز عمرة

وضمن مشروع مركز عمرة للمعارض والمؤتمرات، تم اعتماد التصاميم النهائية للمشروع الذي يمتد على مساحة تبلغ 16 ألف متر مربع مخصصة للمعارض و12 ألف متر مربع مخصصة للمؤتمرات.

وتبلغ القدرة الاستيعابية للمشروع 15 ألف شخص، وبكلفة تقديرية تصل إلى 50 مليون دينار، بما يعزز مكانة المشروع كمرفق متكامل لاستضافة المعارض والفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية.

وفي مجال تدريب مهارات العاملين في القطاع السياحي وتمكين المجتمعات المحلية، جرى الانتهاء من جلسات تشاورية مع الجهات الشريكة وتحديد المهارات التدريبية المطلوبة والبرامج التدريبية التي سيتم اعتمادها للباحثين عن العمل والعاملين في القطاع السياحي ومزودي الخدمات السياحية ومقدمي التجارب المحلية من أبناء المجتمعات المحلية خلال عام 2026.

كما جرى إعداد البرامج التدريبية وتجهيز المدربين الخاص ببرامج الصيانة والترميم الأثري للعام 2026.

وشملت الأعمال أيضاً تنفيذ محاضرات توعوية في 26 مدرسة ضمن لواء البترا، بهدف رفع مستوى الوعي الأثري لدى الطلبة وتعزيز فهمهم لأهمية الحفاظ على المواقع الأثرية وتنمية المسؤولية المجتمعية تجاه التراث الثقافي.

كما تم تدريب 327 شابة من المجتمع المحلي في سلطة إقليم البترا التنموي من خلال عدة برامج تدريبية مختصة في المجالات الفنية والحرفية والرقمية، بما يسهم في تعزيز مهاراتهن وبناء قدراتهن.

وفي إطار وضع معايير وقواعد عالمية المستوى لقطاع السياحة، تم تنفيذ 24 جولة توعوية ميدانية منذ بداية العام، هدفت إلى رفع مستوى وعي منشآت الإيواء الفندقي المصنفة ضمن فئة الخمس نجوم وخمس نجوم ديلوكس والحاصلة على شهادات عالمية، والبالغ عددها 50 منشأة.

كما تم تطبيق تقنيات الترشيد في المرافق الصحية لـ46 موقعاً سياحياً، وتوريد 88 سلة فرز للنفايات في المواقع السياحية في مختلف المحافظات، بما يعزز تطبيق ممارسات الاستدامة البيئية في المواقع السياحية.