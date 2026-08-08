وزير الخارجية التركي: مصر قد تنضم إلى اتفاقية الدفاع المشترك

خبرني - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن مصر قد تنضم إلى اتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان، بمجرد الانتهاء من تسوية بعض المسائل الفنية المتعلقة بالاتفاق.

وأضاف فيدان أن أمن الملاحة في البحر الأحمر يمثل أهمية كبيرة للمصالح التركية، مشيراً إلى ضرورة أن تكون بلاده ضمن التحالف الدولي بقيادة السعودية في هذا الإطار.

وأكد أن الاتفاقية الدفاعية لا تستهدف إيران، موضحاً أن أي دولة لن تكون هدفاً للاتفاق ما دامت لا تهاجم الدول الأعضاء فيه.

وأشار فيدان إلى أنه ستكون هناك أمانة عامة ولجنة وزارية في إطار الاتفاق الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان، على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح أن الاتفاق بين تركيا والسعودية وباكستان يماثل، من الناحية الفنية، المادة الخامسة من ميثاق الناتو المتعلقة بالدفاع الجماعي.