العُماني الرواحي بطل الجولة الرابعة من بطولة الأردن للراليات

خبرني - توج السائق العماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود، على متن سيارة "سكودا فابيا آر إس"، بلقب الجولة الرابعة من بطولة الأردن للراليات، التي أقيمت أمس الجمعة.

وجاء السائقان الأردنيان بدر الفايز وملاحه اللبناني جوزيف مطر على متن سيارة "سكودا فابيا آر إس" بالمركز الثاني، وشادي شعبان وملاحه سامر عيسى على متن سيارة "ميتسوبيشي إيفو9"، بالمركز الثالث.

وأقيم الرالي بتنظيم من "الأردنية لرياضة السيارات"، برعاية شركة زين الأردن.

وشهدت محطة المناصير على الطريق الصحراوي نقطة الانطلاق والختام للرالي، وبلغت المسافة الإجمالية 124.12 كم، منها 80.14 كم مراحل خاصة حصوية، وضمت مراحل الرالي: القطرانة 1 و2، والداميخي 1و2.

وسجل للمشاركة في الرالي 17 سائقا وملاحا من الأردن وفلسطين ولبنان.

وانسحب من الرالي كل من السائق الأردني شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة، والسائق الأردني سيف الشيخ وعماد جمعة، والسائق الأردني هاشم كلبونة وملاحه ضرغام ريستم، والسائق الأردني أمجد الشيخ وملاحه بدر هلالات، والسائقة الأردنية فرح زكريا، وملاحتها اللبنانية لين شلينك والسائق الأردني فيصل القماز وملاحه سلامة القماز.