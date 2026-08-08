خبرني - نفى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن يكون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد دفع أموالاً لموظفة زُعم أنها كانت على علاقة به خلال فترة عمله أميناً عاماً للاتحاد القاري.

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" الجمعة أن الموظفة حصلت على مبلغ من ستة أرقام عقب العلاقة المزعومة مع إنفانتينو.

وفي بيان، أكد يويفا دفع مبلغ للموظفة، إلى جانب تحمل تكاليف دراستها للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، مشيراً إلى أن تلك المدفوعات كانت "متوافقة" مع اللوائح المعمول بها آنذاك.

ويأتي التقرير في وقت تتزايد فيه الضغوط على إنفانتينو على خلفية خطته للحصول على استثمارات خاصة في شركة تتولى إدارة مسابقات فيفا، بما في ذلك بطولتي كأس العالم للرجال والسيدات.

وعمل إنفانتينو في يويفا لمدة 16 عاماً، وتولى منصب الأمين العام منذ عام 2009، قبل انتخابه رئيساً لفيفا في فبراير 2016.

وقال متحدث باسم يويفا: نحن على علم بهذه الادعاءات، ويمكننا تأكيد أنه تم دفع مستحقات نهاية خدمة إلى الشخص المعني، إلى جانب دفع تكاليف دورة للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بإحدى كليات إدارة الأعمال المحلية.

وأضاف: كانت المدفوعات متوافقة مع اللوائح التي كانت سارية آنذاك بالنسبة للموظفين المغادرين.



وتابع: تم تشديد هذه اللوائح منذ عام 2016، وتعكس لوائح الموظفين الحالية، التي تنطبق على جميع العاملين في يويفا بمختلف مستوياتهم، تلك المعمول بها في مؤسسة حديثة وبارزة.

من جانبه، قال متحدث باسم فيفا لصحيفة "تلغراف": رئيس فيفا جياني إنفانتينو ينفي بشدة هذه الادعاءات، وهي غير صحيحة على الإطلاق.

وأضاف: لم يسبق لأي موظف في يويفا أو فيفا أن تقدم بشكوى بشأن سلوك إنفانتينو، لأنه لم تقع أي واقعة كان ضالعاً فيها.

وتابع: جميع الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة والمتعلقة بالموظفين، بما في ذلك أي مستحقات عند المغادرة أو مكافآت نهاية الخدمة، كانت دائماً تحظى بموافقة المديرين المختصين وفقاً لجميع اللوائح المعمول بها.



ويواجه إنفانتينو ضغوطاً منذ أكثر من أسبوع بسبب خطة مثيرة للجدل لبيع حصص لمستثمرين من القطاع الخاص في شركة تتولى إدارة كأس العالم.

ورفض يويفا واتحادان قاريان آخران الخطة. وفي يوم الأربعاء، حصل إنفانتينو على دعم مجلس إدارة فيفا عقب اجتماع في المغرب، كما قدم اعتذاراً عن الطريقة التي أُديرت بها العملية.

ولا يزال تهديد يويفا بمقاطعة الدول الـ55 الأعضاء فيه لمسابقات فيفا قائماً إلى حين التخلي عن الخطة، إذ أكد الاتحاد الأوروبي يوم الخميس أن إعلان الأربعاء "لا يغير شيئاً".