بدايةً ولأمانة الطرح وموضوعية التحليل لستُ هنا في معرض مناقشة سلبيات تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الأخير ولا أؤيد إطلاقاً الطريقة والآلية التي قُدّمت بها تلك التعديلات إلى المجتمع وما رافقها من حدة في النقاش. غير أن ذلك لا يمنع بحال من الأحوال من تسليط الضوء على الإيجابيات والمكتسبات التي حققتها الإدارة الجديدة ولا سيما في تسخير التقنيات الحديثة والتكنولوجيا لخدمة المواطنين وتبسيط الإجراءات وتسهيل تفاصيل حياتهم اليومية.

كثيراً ما يقع صناع القرار في فخ الافتتان بالتكنولوجيا معتقدين أن امتلاك البرمجيات المتقدمة هو تذكرة العبور نحو الحكومات الرقمية. غير أن تجارب الدول الرائدة كإستونيا والدنمارك وسنغافورة تكشف حقيقة مغايرة؛ فنجاح تلك الدول لم يكن وليد تفوق تقني مجرد بل نتيجة صياغة دقيقة للظروف المهيئة للتحول وفي مقدمتها القيادة الرشيدة وبناء الثقة المؤسسية. وفي هذا السياق يبرز السؤال الجوهري حول كيفية تحويل الخوارزميات والبيانات الصماء إلى خدمات إنسانية ملموسة تعيد بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية وتؤكد أن التحول الرقمي الحقيقي هو إعادة هندسة شاملة للقدرات الوطنية وعلاقتها بالمجتمع.

تتجلى هذه الحقيقة بشكل واضح في المشهد الأردني المعاصر حيث أثبتت التجربة العملية أن التكنولوجيا وحدها لا تصنع فارقاً بغير إرادة قيادية تمتلك البصيرة. فعلى الرغم من التقدم الرقمي الذي شهدته المملكة تتلاشى قيمة المنصات الرقمية إن لم تُدعم بحوكمة صلبة وقيادة ميدانية تفهم احتياجات الشارع.

وهنا يبرز النموذج الجديد في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيث شهدت المؤسسة تحولاً جذرياً ونقلة نوعية عدلت من الصورة الذهنية السلبية التي تشكلت سابقاً خلال النقاشات الجدلية حول القانون. فلقد عادت الحياة إلى شرايين هذه المؤسسة السيادية بفضل نمط قيادي ريادي أدرك أن كسب ثقة الشارع لا يأتي عبر الحوائط العازلة أو البيروقراطية الرقمية المعقدة بل من خلال أتمتة الخدمات وتطوير السياسات الرقمية لتكون خادمة للإنسان أولاً وأخيراً.

ولقد تجسد هذا التحول في تسخير التكنولوجيا لابتكار حلول ذات أثر اجتماعي واقتصادي مباشر ودون تكاليف مالية باهظة. ولعل أبرز الأمثلة العملية على هذا الفكر الاستراتيجي تمثل في إطلاق منصة رقمية متخصصة تهدف إلى الربط المباشر بين العمال الذين يفقدون وظائفهم وبين أصحاب العمل في القطاع الخاص. فهذه المبادرة لم تكن مجرد نظام أتمتة؛ بل شكلت شبكة أمان اجتماعي وتكافلي تسعى لتسهيل التواصل وإيجاد فرص عمل جديدة مما يعزز الاستقرار الاقتصادي للعمال ويقلل مدد البطالة. فاستثمار البيانات التشغيلية للمؤسسة في الربط الذكي يسلط الضوء على الدور الريادي للقيادة في تحويل البيانات المخزنة إلى فرص عمل فعلية مستفيدة من مبادئ الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحقيق أقصى منفعة مجتمعية ممكنة.

ولم تتوقف رؤية التحديث عند التسهيل التشغيلي بل امتدت لتلامس البعد الإنساني والصحي للمؤمن عليهم من خلال إحداث تغيير جوهري في فلسفة التعامل مع إصابات العمل. فبدلاً من النظام القديم الذي كان يرهق العامل المصاب بانتظار الموافقات الطبية المعقدة والتدقيق المالي المسبق أطلقت المؤسسة منصة رقمية متكاملة لتغطية علاج مصابي العمل بشكل مباشر وفوري. فهذه المنصة تتيح تقديم الرعاية الطبية المطلوبة في المستشفيات دون تأخير مع إرجاء عمليات التدقيق والمحاسبة المالية إلى ما بعد تقديم العلاج. فهذا الإجراء يعكس تقديم أولوية صحة الإنسان وسلامته على المساطر الإدارية مجسداً التطبيق الأمثل لحوكمة البيانات والتحول الرقمي الإنساني الذي يقلل الهدر الإداري ويوظف تقنيات الربط المباشر لخدمة المواطن.

كما حرصت الإدارة على كسر الحواجز التقليدية من خلال تواجد فرق العمل الميدانية بين المواطنين في مختلف المحافظات للتفاعل المباشر والإجابة عن استفساراتهم دون تعقيد. هذا الدمج بين الميدان والمنصات الذكية عزز ثقافة الأمان والمسؤولية المشتركة؛ فتفعيل هذه الأدوات الاستراتيجية ينسجم مع الأهداف الوطنية ويضمن تقليل الهدر المالي المترتب على بناء أنظمة معقدة قد يتجنبها الجمهور بسبب ضعف الثقة أو صعوبة الاستخدام.

في الختام يقدم هذا النموذج درساً استراتيجياً مفاده أن التكنولوجيا لا تصنع ثورة بمفردها بل هي أداة تخلق الاحتمالات الكامنة فقط بينما القيادة ذات البصيرة والوعي المؤسسي هما اللذان يصنعان النتائج المستدامة. فتجربة مؤسسة الضمان الاجتماعي تؤكد أن الاستثمار الحقيقي ليس في شراء البرمجيات الحديثة فحسب بل في استثمار القيادة الريادية التي تسخر التقنية لتسهيل حياة الناس وبناء ثقة رقمية صلبة ومستدامة.

