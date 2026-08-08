*
الاحد: 09 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن على موعد مع كتلة هوائية حارة منتصف الأسبوع

  • 08 أغسطس 2026
  • 20:32
الأردن على موعد مع كتلة هوائية حارة منتصف الأسبوع

خبرني - يُتوقع أن تشهد درجات الحرارة يوم غد الأحد ارتفاعًا لتصبح أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبيًا في مختلف مناطق المملكة خلال ساعات النهار.

وتشير التوقعات إلى اقتراب كتلة هوائية حارة من المملكة يومي الاثنين والثلاثاء، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها المعتادة بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى في مختلف المدن الأردنية ما بين 34 و37 درجة مئوية، مع أجواء حارة بوجه عام خلال ساعات النهار، فيما تكون الأجواء معتدلة خلال ساعات الليل.

ورغم الارتفاع الملحوظ المتوقع على درجات الحرارة منتصف الأسبوع، إلا أن هذه الحالة لا ترتقي إلى موجة حارة وفق التعريفات المناخية المعتمدة، إذ يُتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة لفترة محدودة، مع تسجيلها أعلى من معدلاتها المعتادة بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية يومي الاثنين والثلاثاء، وفق طقس العرب.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن تأثير الكتلة الهوائية الحارة سيكون محدود المدة، قبل عودة درجات الحرارة إلى مستويات أقل خلال الأيام اللاحقة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إغلاق محطتي وقود في الأردن بعد ثبوت مخالفتهما
إغلاق محطتي وقود في الأردن بعد ثبوت مخالفتهما
  • 2026-08-09 11:19
تراجع تصاريح العمل للسوريين في الأردن 65% منذ بداية العام
تراجع تصاريح العمل للسوريين في الأردن 65% منذ بداية العام
  • 2026-08-09 11:10
اعتماد الصحفيين لتغطية انتخابات غرف الصناعة 2026
اعتماد الصحفيين لتغطية انتخابات غرف الصناعة 2026
  • 2026-08-09 10:56
الأمن العام يحذر من مواكب التخرج والتوجيهي.. حجز المركبة وغرامة 100 دينار
الأمن العام يحذر من مواكب التخرج والتوجيهي.. حجز المركبة وغرامة 100 دينار
  • 2026-08-09 10:19
الترخيص المتنقل يصل مناطق جديدة في الأردن
الترخيص المتنقل يصل مناطق جديدة في الأردن
  • 2026-08-09 09:49
جدل في الأردن حول استقطاب المدارس الخاصة للطلبة الأوائل
جدل في الأردن حول استقطاب المدارس الخاصة للطلبة الأوائل
  • 2026-08-09 09:47