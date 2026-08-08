الجيش الإيراني: الوضع القائم في مضيق هرمز لا رجعة فيه

خبرني - أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، السبت، أن الوضع القائم في مضيق هرمز لا رجعة فيه، وأن الولايات المتحدة ليس أمامها خيار سوى قبول ذلك، وإلا فستتحمل تكاليف تفوق بكثير ما سبق.

فيما أشار المتحدث باسم الحرس الثوري إلى أن مضيق هرمز لم يعد مجرد ممر اقتصادي، بل تحول إلى أداة اقتدار استراتيجية في المواجهات العالمية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، إن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية القضايا العالقة عبر المحادثات، معتبرا أن الوقت الحالي هو الأنسب للتوصل إلى اتفاق، في ظل ما وصفه بـ"التماسك والقوة والوحدة" داخل البلاد.

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، أكد السبت، أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تفرض رسوما على السفن العابرة لمضيق هرمز، مشيرا إلى أن واشنطن ستنتظر لترى ما سيحدث فعليا على أرض الواقع.

وأكّدت سلطنة عُمان، السبت، أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبنّاءة.

وشددت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان صحفي، على أهمية تجنّب أي أعمال من شأنها التأثير على هذه المفاوضات والتقدم المُحرز الذي يُراعي مصالح جميع الأطراف.

في الوقت الذي استنكرت فيه عُمان الاعتداءات المتكررة على السفن في أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما يشكّل انتهاكا للقانون الدولي وسيادة المياه الإقليمية، ويمثّل تهديدا لسلامة الملاحة البحرية وأمن المنطقة واستقرارها.